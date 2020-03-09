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Spor Arena
Haber Giriş: 09.03.2020 - 16:56,Son Güncelleme:/

Canlı | Gençlerbirliği-Antalyaspor

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Canlı | Gençlerbirliği-Antalyaspor
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Süper Lig'de 25. haftanın son maçında Gençlerbirliği, Fraport TAV Antalyaspor'u konuk ediyor. Bu mücadeleyi Spor Arena Canlı Anlatım servisinden anbean takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Ahmet, Halil, Berat, Yasin, Fabricio, Sessegnon, Sio, Toure, Mats, Flavio

Antalyaspor: Boffin, Podolski, Kudryashov, Fredy, Chico, Amilton, N'Dinga, Jahovic, Hakan, Veysel, Bünyamin

Canlı | Gençlerbirliği-Antalyaspor

Gençlerbirliği ile Antalyaspor bu akşam karşı karşıya gelecek. Ligde son haftalardaki çıkışıyla dikkat çeken Antalyaspor, Gençlerbirliği’ne konuk oluyor. Antalyaspor, ligin ilk yarısında evinde 6-0 mağlup olduğu Gençlerbirliği’ni yenerek puan cetvelinde 2 sıra yükselmeyi hedefliyor. 

ANTALYASPOR'UN EKSİKLERİ

Deplasmandaki bu zorlu karşılaşmada Antalya temsilcisinde takımla idmana çıkan ancak sakatlıkları sebebiyle tam olarak hazır olmayan Nazım Sangare, Bahadır Öztürk, Yekta Kurtuluş ile cezalı olan Celustka takımdaki yerini alamayacak.

HEDEF ÜÇ PUAN

Kırmızı-beyazlılar, deplasmandaki 11 maçta 15 puan toplayarak başarılı bir grafik çizdi. 26 puanla 12. sırada yer alan Antalyaspor, aralarında 1 puan fark bulunan rakibini yenerek ligdeki çıkışını sürdürmeyi istiyor.

Kırmızı-beyazlılar, ligin ilk yarısında Gençlerbirliği ile oynadığı maçta evinde 6-0 mağlup olmuştu. Antalyaspor karşılaşmayı galibiyetle tamamlaması halinde Süper Lig’de 10’uncu sıraya yükselecek.

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