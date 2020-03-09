Canlı | Gençlerbirliği-Antalyaspor
Süper Lig'de 25. haftanın son maçında Gençlerbirliği, Fraport TAV Antalyaspor'u konuk ediyor. Bu mücadeleyi Spor Arena Canlı Anlatım servisinden anbean takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Ahmet, Halil, Berat, Yasin, Fabricio, Sessegnon, Sio, Toure, Mats, Flavio
Antalyaspor: Boffin, Podolski, Kudryashov, Fredy, Chico, Amilton, N'Dinga, Jahovic, Hakan, Veysel, Bünyamin
Gençlerbirliği ile Antalyaspor bu akşam karşı karşıya gelecek. Ligde son haftalardaki çıkışıyla dikkat çeken Antalyaspor, Gençlerbirliği’ne konuk oluyor. Antalyaspor, ligin ilk yarısında evinde 6-0 mağlup olduğu Gençlerbirliği’ni yenerek puan cetvelinde 2 sıra yükselmeyi hedefliyor.
ANTALYASPOR'UN EKSİKLERİ
Deplasmandaki bu zorlu karşılaşmada Antalya temsilcisinde takımla idmana çıkan ancak sakatlıkları sebebiyle tam olarak hazır olmayan Nazım Sangare, Bahadır Öztürk, Yekta Kurtuluş ile cezalı olan Celustka takımdaki yerini alamayacak.
HEDEF ÜÇ PUAN
Kırmızı-beyazlılar, deplasmandaki 11 maçta 15 puan toplayarak başarılı bir grafik çizdi. 26 puanla 12. sırada yer alan Antalyaspor, aralarında 1 puan fark bulunan rakibini yenerek ligdeki çıkışını sürdürmeyi istiyor.
Kırmızı-beyazlılar, ligin ilk yarısında Gençlerbirliği ile oynadığı maçta evinde 6-0 mağlup olmuştu. Antalyaspor karşılaşmayı galibiyetle tamamlaması halinde Süper Lig’de 10’uncu sıraya yükselecek.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle