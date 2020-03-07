Canlı | Gaziantep FK-Trabzonspor

İLK 11'LER

Gaziantep: Günay, Oğuz, Papy, Kana Bıyık, Tosca, Morais, Sousa, Güray, Maxim, Kayode, Kenan Özer

Trabzonspor: Uğurcan, Kamil Ahmet, Da Costa, Campi, Novak, Obi Mikel, Ndiaye, Sosa, Nwakaeme, Ekuban, Sörloth

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Gaziantep FK ile Trabzonspor, Süper Lig'in 25. haftasında kozlarını paylaşırken siz de Canlı Bahis keyfini Misli.com'da yaşayacaksınız...

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Gaziantep FK'de sakat oyuncuların iyileşmesi teknik heyetin yüzünü güldürüyor. Sezon başından Galatasaray'dan transfer edilen ancak hazırlık maçlarında yaşadığı sakatlık nedeniyle yeni takımının formasını henüz resmi maçlarda sırtına geçiremeyen Muğdat Çelik'in tedavisi tamamlandı ve bir süredir takımla idmanlara katılıyor. Öte yandan ligin ilk yarısında sakatlanan ve yaklaşık 2,5 aydan beri formasına hasret kalan Junior Jefferson'ın iyileştiği ve takımda görev alabilir seviyeye geldiği bildirildi. Muğdat Çelik ile Jefferson, Trabzonspor maçında görev alabilmek için teknik direktör Marius Sumudica'dan talimat bekleyecek.

Geçen haftaki Medipol Başakşehir maçında hastalığı nedeniyle kadroda yer almayan Muhammet Demir'in iyileştiği ve görev verilmesi halinde sahada olabileceği aktarıldı. Süper Lig'de sekiz haftadır sahadan yenilgiyle ayrılmayan Trabzonspor, bu süreçte rakip filelere 26 gol gönderdi. Deplasmanda oynadığı son 17 Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Trabzonspor, tek yenilgisini bu sezonun beşinci haftasında Sivasspor'dan aldı. Bu sezon Süper Lig'de frikik organizasyonlarından en fazla gol bulan takım olan Gaziantep FK'nın, rakip filelere gönderdiği son dört golün üçü bu şekilde geldi.

Trabzonspor bu sezon Süper Lig'de yediği gollerin en düşük bölümünü maçların ilk 15 dakikasında, en büyük bölümünü ise son 15 dakikasında kalesinde gördü. Gaziantep FK forması giyen Muhammet Demir, Trabzonspor'a karşı sahaya çıktığı son altı Süper Lig maçında dört gol kaydetti.

Bu sezon deplasmanda en fazla gol kaydeden oyuncu olan Alexander Sörloth, bu golleri çıktığı 10 Süper Lig maçında çektiği 13 isabetli şutta buldu. Anthony Nwakaeme, Süper Lig'de çıktığı son dört deplasman maçında da gol katkısı yapmayı başardı. Süper Lig kariyerinde Trabzonspor'u mağlup edemeyen Marius Sumudica, son iki karşılaşmayı dörder gol yiyerek kaybetti.





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