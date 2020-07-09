Canlı | Gaziantep FK Konyaspor
Süper Lig'de 31. hafta maçında Gaziantep FK ile Konyaspor karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi haberimizden takip edebilirsiniz.
Gaziantep FK ile Konyaspor, Süper Lig'in 31. haftasında kozlarını paylaşıyor.
İlk yarı oynanıyor
Gaziantep FK: 0
Konyaspor: 0
İLK 11'LER
Gaziantep FK: Günay, Kana Bıyık, Djilobodji, Tosça, Güray, Oğuz, Andre, Maxim, Kayode, Kenan Özer, Morais
Konyaspor: Ertuğrul, Skubic, Volkan, Uğur, Milosevic, Anicic, Alper, Miya, Ömer Ali, Bajic, Jevtovic
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Gaziantep FK Konyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda?
Gaziantep FK Konyaspor maçı bu akşam saat 21:00'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.
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