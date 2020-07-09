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Haber Giriş: 09.07.2020 - 10:28,Son Güncelleme:

Canlı | Gaziantep FK Konyaspor

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Canlı | Gaziantep FK Konyaspor
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Süper Lig'de 31. hafta maçında Gaziantep FK ile Konyaspor karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi haberimizden takip edebilirsiniz.

Gaziantep FK ile Konyaspor, Süper Lig'in 31. haftasında kozlarını paylaşıyor.

İlk yarı oynanıyor

Gaziantep FK: 0

Konyaspor: 0

İLK 11'LER

Gaziantep FK: Günay, Kana Bıyık, Djilobodji, Tosça, Güray, Oğuz, Andre, Maxim, Kayode, Kenan Özer, Morais

Konyaspor: Ertuğrul, Skubic, Volkan, Uğur, Milosevic, Anicic, Alper, Miya, Ömer Ali, Bajic, Jevtovic

Canlı | Gaziantep FK Konyaspor

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Gaziantep FK Konyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

Gaziantep FK Konyaspor maçı bu akşam saat 21:00'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

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