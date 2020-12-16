Canlı | Gaziantep FK Kocaelispor maçı
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçları kapsamında, Gaziantep FK ile Kocaelispor karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi haberimizden canlı takip edebilirsiniz.
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçları kapsamında, Gaziantep FK ile Kocaelispor karşı karşıya geliyor.
GAZİANTEP FK 1-1 KOCEALİSPOR
39' Kozulj / 15' Bahattin Köse
İlk yarı sona erdi.
İLK 11'LER
Gaziantep FK: Çağlar, Ulaş, Oğuz, Mehmet Erdem, Kubilay, Jefferson, Kozulj, Sousa, Enver Cenk, Furkan, Andre
Kocaelispor: Bayram, Kemal Can, Gökhan, Taha Batuhan, Batuhan, Murat Cem, Muhammed, Benhur, İrfan, Bahattin, Canguru
Gaziantep FK - Kocaelispor maçı hangi kanalda?
Gaziantep FK - Kocaelispor maçı saat 14:00'da Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda başladı. Müsabaka A Spor kanalında canlı yayınlıyor.
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