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Haber Giriş: 16.12.2020 - 09:14 | Son Güncelleme:

Canlı | Gaziantep FK Kocaelispor maçı

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Canlı | Gaziantep FK Kocaelispor maçı
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Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçları kapsamında, Gaziantep FK ile Kocaelispor karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi haberimizden canlı takip edebilirsiniz.

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçları kapsamında, Gaziantep FK ile Kocaelispor karşı karşıya geliyor.

GAZİANTEP FK 1-1 KOCEALİSPOR

39' Kozulj / 15' Bahattin Köse

İlk yarı sona erdi.

İLK 11'LER

Gaziantep FK: Çağlar, Ulaş, Oğuz, Mehmet Erdem, Kubilay, Jefferson, Kozulj, Sousa, Enver Cenk, Furkan, Andre

Kocaelispor: Bayram, Kemal Can, Gökhan, Taha Batuhan, Batuhan, Murat Cem, Muhammed, Benhur, İrfan, Bahattin, Canguru

Gaziantep FK - Kocaelispor maçı hangi kanalda?

Gaziantep FK - Kocaelispor maçı saat 14:00'da Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda başladı. Müsabaka A Spor kanalında canlı yayınlıyor.

 

Canlı | Gaziantep FK Kocaelispor maçı

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