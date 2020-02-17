Canlı | Gaziantep FK-Çaykur Rizespor

İLK 11'LER

Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Djilobodji, Kubilay, Tosca, Junior Morais, Güray Vural, Andre Sousa, Maxim, Muhammet Demir, Kayode

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Talbi, Ivanildo, Dario, Diomande, Oğuz Kağan, Oğulcan, Umar Aminu, Boldrin, Skoda

MAÇTAN DAKİKALAR(İlk yarı)

12. dakikada Boldrin, orta sahadan ceza sahasındaki Umar'a uzun pas gönderdi. Umar'ın bekletmeden yaptığı vuruşta top üstten dışarı gitti.

15. dakikada Muhammet Demir'e ceza sahasına girmeye çalıştığı sırada Oğuz Kağan Güçtekin'in müdahalesi sonucunda maçın hakemi Ali Palabıyık, penaltı noktasını gösterdi. Palabıyık, VAR incelemesiyle Muhammet Demir'in faule maruz kaldığı anda ceza sahasının dışında olduğunu tespit etti ve penaltıyı iptal etti.

16. dakikada VAR incelemesinin sonucunda iptal edilen penaltının ardından Muhammet Demir'in kullandığı serbest vuruşta top üstten dışarıya çıktı.

36. dakikada Oğuz Ceylan'ın sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği ortaya Muhammet Demir'in yaptığı kafa vuruşunda top üstten dışarı gitti.

38. dakikada Maxim'in pasında topla buluşan Oğuz Ceylan'ın ceza sahasına girerek attığı sert şutta, top üst direğe çarparak taca gitti.

45 2. dakikada Oğulcan Çağlayan'ın sol kanattan ceza sahasına gönderdiği ortaya Skoda'nın bekletmeden yaptığı vuruşta top yandan dışarıya çıktı.

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MAÇ ÖNÜ NOTLAR

Gaziantep FK'da Jean-Armel Kana-Biyik ve Kenan Özer cezalı. Muğdat Çelik, Abdul Aziz Tetteh ve Jefferson'ın sakatlıkları bulunuyor.

Bu sezon Gaziantep FK formasıyla Süper Lig'de en fazla gol atan oyuncu olan Kayode, attığı 8 golün 6'sını iç sahada kaydetti.

Çaykur Rizespor'da ise göze çarpan önemli bir eksik yok. Ligdeki son 2 deplasman maçından 4 puan çıkartan Karadeniz ekibi, bu 2 maç öncesinde oynadığı 4 maçta ise "sıfır" çekmişti.

Gaziantep FK'nın kalesini koruyan Günay Güvenç, bir zamanlar Göztepe'deydi...





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