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Haber Giriş: 28.06.2020 - 21:00,Son Güncelleme:

Canlı | Gaziantep FK-Antalyaspor

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Canlı | Gaziantep FK-Antalyaspor
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Süper Lig'de 29. haftada Gaziantep FK ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi Spor Arena Canlı Anlatım servisiyle anbean takip edebilirsiniz.

Gaziantep FK ile Antalyaspor, Süper Lig'de 29. haftada kozlarını paylaşıyor.

Canlı | Gaziantep FK-Antalyaspor

İLK 11'LER

Gaziantep FK XI: Günay, Oğuz, Kana Biyik, Djilobodji, Tosca, Morais, Sousa, Maxim, Twumasi, Kayode, Kenan.

Antalyaspor XI: Boffin, Ersan, Doğukan, Mukairu, Kudryashov, Fredy, Amilton, Jahovic, Hakan, Veysel, Bünyamin.

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