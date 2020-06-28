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Canlı | Gaziantep FK-Antalyaspor
Süper Lig'de 29. haftada Gaziantep FK ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi Spor Arena Canlı Anlatım servisiyle anbean takip edebilirsiniz.
Gaziantep FK ile Antalyaspor, Süper Lig'de 29. haftada kozlarını paylaşıyor.
İLK 11'LER
Gaziantep FK XI: Günay, Oğuz, Kana Biyik, Djilobodji, Tosca, Morais, Sousa, Maxim, Twumasi, Kayode, Kenan.
Antalyaspor XI: Boffin, Ersan, Doğukan, Mukairu, Kudryashov, Fredy, Amilton, Jahovic, Hakan, Veysel, Bünyamin.
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