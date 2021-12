Son Dakika: Galatasaray'da Rezan Epözdemir'den çarpıcı açıklamalar! Krizin ve istifaların perde arkasını anlattı... "Galatasaray ile Fenerbahçe dost olamaz..."

Haberin Devamı

Galatasaray'da Sportif AŞ yönetimindeki görevlerinden istifa eden eski başkan vekili Rezan Epözdemir, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Epözdemir, sarı kırmızılı kulüpte 6 aylık görev süresinde yönetimde yaşadıklarını ve kendisini Sportif AŞ yönetiminden istifaya götüren süreci tek tek anlattı.

Galatasaray Sportif AŞ yönetimindeki görevlerinden istifa ettiğini söyleyen Rezan Epözdemir, Galatasaray Spor Kulübü Derneği başkan yardımcılığından ve yönetim kurulundaki görevinden ise istifa etmediğini duyurdu.

Rezan Epözdemir'in açıklamalarının tamamı şu şekilde:

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, seçimden 8 ay önce birlikte çalışma önerisinde bulunmuştuı. O dönem mesleki çalışmalarım sebebiyle affımı istemiştim, daha sonra yine istekte bulununca sayın başkanın idealleri ve Galatasaray'ın yarınları için bunu kabul ettim. Görevde bulunduğum 6 aylık dönemde sayın başkan ve yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla çalıştık. Tütk futbolunda en büyük sorun adalet. AİHM'nin aldığı kararlar var. TFF genel kurulunda alınan kararlar için öncü olduk. Kurul üyelerinin seçimle göreve gelmesi için öncü olduk. Yeni spor yasasıyla ilgili düşüncelerimizi gerekli makamlarla paylaştık. Galatasaray Adası ve diğer davaların takibini yapmaya çalıştık. Kadın Futbol Takımı'nın kurulması ve Süper Lig'de yarışmaya başlaması için gerekli çalışmaları yaptık. Sponsorluklar, sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirmeye çalıştık. Gaatasaray'ın maruz kaldığı sistematik haksızlıklar karşısında zaman zaman yalnız kalsam da kulübümüzün haklarını savunmaya çalıştım.

"SPORTİF AŞ VE YÖNETİM KURULUNDAKİ GÖREVLERİMDEN İSTİFA ETTİM"

Galatasaray'ın iki tane temel unsuru var. Sportif AŞ ve dernek. Futbol şubesinin ve operasyonların bulunduğu, TFF'de de bu Sportif AŞ olarak temsil ediliyoruz. Yapacağım açıklamalar Sportif AŞ ile ilgili olacak. Sportif AŞ ve yönetim kurulundaki görevlerimden istifa ettim. Bunun sebeplerini bugün Galatasaray'a zarar gelmeyecek şekilde açıklamaya çalışacağım. Canımız olan Galatasaray'ın zarar görmesini asla istemeyiz.

"BEŞİKTAŞ DERBİSİ SONRASINDAKİ ÇIKIŞIM KİŞİSELDİ"

Futbol takımımızın maruz kaldığı hemen hemen her maçta sistematik olan haksızlıklar karşısında gerekli tepkisin verilmemesi, Galatasaray'ın haklarının savunulamaması istifamın en büyük sebebidir. Başkanımızla 3 aydır her maçta sonra gerekli açıklamaları yapmak için görüşlerimi paylaştım, kendisi de demokratik bir insan, bunları dinledi. Galatasaray'a karşı sistematik bir haksızlık olduğunu söyledim ve bu algı operasyonuna cevap vermemiz gerektiğini söyledi. Kendisi düşündü ve buna katılmadı. Galatasaray'da son karar başkanındır. Ben bunları 3 ay boyunca söyledim, kendisi her seferinde dinledi ama kabul etmedi. Daha sonra alınan aksiyonlar da bunun tezahürü oldu. Beşiktaş derbisi sonrasındaki çıkışım kişiseldi. Kulübümüzün sözcüsü var, onun açıklamaları kulübümüzün görüşüdür. Ben, gelen soruya kişisel görüşümü belirttim. O süreçte biraz yalnızlaştırıldığımı hissettim. O gün de istifamı verdim ama başkanımız uygun görmedi.

"EROL BİLECİK'İN DEMECİ 'DİLİM SÜRÇTÜ' DİYEREK GEÇİŞTİRİLEMEZ"

Fenerbahçe ile kadına şiddete karşı bir maç yaptık. Maçtan sonra Erol Bilecik'in yakışıksız açıklamaları vardı. Bu açıklamaya karşı kurumsal veya bireysel bir cevap verilmesi gerektiğini başkanımıza söyledim. Bu hassasiyetimiz de gözetilmedi. Sayın Bilecik maçtan sonra beni 5 kez aradı. Mesajları da duruyor, yanlış anlaşıldığını söyledi. Ben de kendisine cevap attım; Bunun kişisel bir konu olmadığını, Galatasaray'dan kurumsal olarak özür dilenmesi gerektiğini söyledim. Dün Hüsnü Güreli beni aradı, Erol Bilecik'in benimle görüşmek istediğini söyledi. Sayın Güreli'yi kıramam ama Galatasaray'dan kamuoyu önünde özür dilenmediği sürece kendisiyle görüşmeyeceğimi söyledim. Bir mesaj yayınladı ancak özür açıklaması değildi. Kadına şiddet gibi hassas bir konuda yapılan maç sonrası verilen bu demeç 'Dilim sürçtü' diyerek geçiştirilemez.

"GALATASARAY İLE FENERBAHÇE DOST OLAMAZ"

Galatasaray ile Fenerbahçe bir araya geldiğinde Türk futbolundaki sorunları hepsini çözebilir ama Galatasaray ile Fenerbahçe dost olamaz. Bu hayatın olağan akışına aykırıdır. Bu minvaldeki projelerin yanlış olduğunu yönetim kurulu toplantılarında da söyledim, sayın başkana da söyledim. Azami dostlukla ortak paydada çalışabilir bu iki kulüp ama dost olamaz. Ben de Galatasaray Sportif AŞ'deki başkanvekilliği ve yönetim kurulundaki görevimden bugün noter onayıyla istifa ettim.

"SAYIN BAŞKANA ŞİKAYETLERİMİ HEP İLETTİM"

Belirttiğim konularda sayın başkana şikayetlerimi hep ilettim, beni dinledi ancak farklı aksiyonlar aldı. Bu görüşlerimin dikkate alınmaması, kıymet verilmemesi sonrasında orada bulunmamızın bir anlamı yok. Orada bu halde dursam kişisel saygımı kaybederim. Bu sebeplerle onurla yaptığım görevlerimden istifa ettim. Bana nezaketle yaklaşan sayın başkana ve üye arkadaşlarıma teşekkür ederim.

"6 AYDA BÖYLE SEVGİYE NAZIR OLMAK SEVİNDİRİCİ"

Galatasaray Spor Kulübü Derneği'ndeki istifama gelelim. Son üç günde üç tane eski başkanımız aradı, üyelerimiz aradı, sosyal medyada gündem olduk, onlara teşekkür ederim. 6 ayda böyle sevgiye nazır olmak sevindirici. Yönetim Kurulu üyeliğine seçimle geldik, atama olmadı. Bize oy veren üyelerimize teşekkür ediyorum. Beni arayan bütün arkadaşlarımız şunları söyledi: Galatasaray'ın sizin mücadelenize ihtiyacı var. Burada bir bakış açısı ve duruş göstermek lazım. Devam eden davalarımız var. Siz oraya seçimle geldiniz, lütfen devam edin.

"SEÇİMLE GELDİĞİM YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİMDEN İSTİFA ETMİYORUM"

Bu geri dönüşlerin ardından Galatasaray genel kurulunun bana verdiği yetkiyi kullanmak istiyorum, seçimle geldiğim yönetim kurulu üyeliğimden istifa etmiyorum. Görüşlerimi, tarihe not düşmek adına vermeye devam edeceğim. Bana inanan üyelerimizin desteği ve genel kurul iradesini sakatlamamak adına Galatasaray Spor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu üyeliğimden ve başkan yardımcılığımdan istifa etmiyorum. Galatasaray değerlerinin bunu gerektirdiğini görüyorum. Dernekteki görevim devam ediyor.

Galatasaray, Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşudur. Kimsenin endişesi olmasın ki kültürel değerlerimize ve genetik kodlarımıza yakışır şekilde görevime devam edeceğim. Zaman, zemin, koşullar ne olursa olsun, Galatasaray'ı desteklemeye devam edelim. Hangi branş olursa olsun Galatasaray yönetimini ve Galatasaray'ı desteklemeye devam edelim.

"DERNEKTEKİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI GÖREVİM DEVAM EDİYOR"

Dernekteki başkan yardımcılığı görevim devam ediyor. Yönetim kurulu farklı bir karar alırsa üye olarak devam ederim. Buraya seçimle geldim. Eski başkanlarımız ve değerli üyelerimizden gelen mesajlar beni çok onore etti. Genel kurulun iradesine karşı çıkmak istemiyorum. Bu yüzden Sportif AŞ'deki görevimden istifa ettim ama dernekte devam ediyorum. Başkanımızla bunu paylaştım, kendisi de 'Sizi genel kurul seçti, bizim için sorun yok, iradenize saygı duyuyorum, sizden faydalanmaya ve birlikte çalışmaya devam edeceğiz' dedi. Kendisinin bana istifa talebi olmadı. Sayın Köksal Ünlü'ye de başkanımızın istifa talebi olmadı. O da kişisel görüşleri sebebiyle istifa etti. Dün 1 saat konuştuk, bugün de kendisine bu konuda bilgi verdim.

Soru: Taraftar 'TFF'den istifa beklerken yönetim dağıldı' diyor. Bu konuya ne diyeceksiniz?

Galatasaray taraftarının hassasiyetini anlıyorum. Dediğim gibi 3 aydır görüşlerimi sundum başkana. Daha sert bir tutumda olmamız gerektiğini söyledim. Sayın başkan daha büyük bir resimden bakmaya çalışıyor. Devam eden projelerimiz var, mali yükümlülüklerimiz var. Divan Kurulu'nda yaptığı konuşma da çok sertti. İki tane sert mesaj verdi, yayın haklarıyla ilgili net bir mesaj verdi. TFF'yi ve bütün kurullarını istifaya davet etti. Bence bu üç mesaj sert ve önemli mesajlardı. Galatasaray taraftarı sakin olsun, bundan sonra bu konularda da önemli bir tutum gösterilecektir.

"YANLIŞ BULDUĞUM KARARLARA ŞERHİMİ KOYACAĞIM"

Yönetim kurulu toplantılarına katılmaya devam edeceğim. Yanlış bulduğum kararlara şerhimi koyacağım. Sayın başkan görev verince elimden geldiği kadar bu görevi yapacağım. 6 aydır evimize gitmedik neredeyse, yine görev verilirse bu görevi yaparız. Yönetim kurulumuzda demokratik bir ortam var, doğru bulmadığım şeye şerhimi düşerim.

"SPORTİF AŞ'DEKİ GÖREVİMİ BIRAKMAYI DOĞRU BULDUM"

Futbol, Sportif AŞ'ye bağlı. TFF'nin de muhatabı Sportif AŞ. Maçlarımızda olanlara tepkisiz kalmamız mümkün değil. Başkanımızla gittik kalktık televizyona baktık, penaltımız verilmiyor, devamında da Muslera yerde yatarken golü yedik. Sivasspor'un kabul edilemez bir paylaşımı oldu. Ben yine dönerken başkanımıza bu konuda açıklama yapmamız gerektiğini söyledim. Kendisi de 'Galatasaray her konuda sürekli açıklama yapmaz, Galatasaray Başkanı sürekli konuşmaz. Kurumsal olarak daha üst bir basamakta durmalıyız.' şeklinde cevap verdi. Ben de bunları doğru bulmadığım için Sportif AŞ'deki görevimi bırakmaya karar verdim.

Sportif AŞ yönetimindeki arkadaşlarım da aradı, üzüntülerini belirttiler. Orada bir burukluk oldu tabii ki.

Seçimden sonra attığım tweetleri eksik okursanız olmaz. O gün attığım tweetlerin tamamı şu şekilde:

Seçim sonuçlarının Galatasarayımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Kibir kaybetti, tevazu kazandı. Bot hesaplar kaybetti, kadrolar kazandı. Boş vaatler kaybetti, projeler kazandı. Manipülasyon kaybetti, Galatasaray değerleri kazandı. Yani Galatasaray kazandı... Mazbatayı alır almaz, bu teveccühe mazhar olmak ve Galatasaray'ı aydınlık yarınlara taşımak için var gücümuzle çalışacağız. Geleceğe dair umutlarımız ve şiarlarımız var... Yeni dönem Galatasaray'ın mottosu Birlik, Beraberlik, Kırgınlıkların giderilmesi, Galatasaray değerlerinin yeniden tahkimi olacak. Galatasaray kazandı. Seçim sürecini Galatasaray değerlerine ve ilkelerine uygun bir şekilde büyük bir başarıyla götüren Galatasaray'ın kıymetli başkan adayları Sayın Eşref Hamamcıoğlu, Sayın Metin Öztürk, Sayın İbrahim Özdemir'e ve ekip arkadaşlarına da bir Galatasaraylı olarak şükranlarımı sunuyorum.

"TEPKİMİN MUHATABI BELLİ"

Hayat hepimize yeni şeyler öğretiyor. Seçim dönemimizde bize bot hesaplarla saldırdılar. Ailemize, çocuklarımıza... Biz istedik ki projeler kazansın. İnanılmaz saldırılar yaşadık. Sadece bana değil, başkanımıza, yönetimdeki arkadaşlarımıza... Ben de seçim sonrası 'Kadrolar kazandı, projeler kazandı' dedim. Daha sonra da seçime giren üç saygın adayımızı kutladım. Ekip arkadaşlarına da şükranlarımı sundum. O üç tweeti okuyup sonuncuyu okumayınca bu üç başkan adayımıza ve ekiplerine atıfta bulunduğum anlaşılabilir. Ben bu üç değerli başkan adayımıza şükranlarımı sunmuşum. Tepkimin muhatabı belli.

Başkanın açıklamasında 'Hem başkan yardımcılığı hem de Sportif AŞ üyeliğinden istifa yazıyor' ancak bu düzeltilir. Hukuki olarak noter onaylı istifamı bugün gönderdim. Dernekteki görevimden istifamı sunmadım zaten. Başkanımızla dün akşam konuştuk ancak yüz yüze görüşemedim programı olduğu için. Bu sabah kendisiyle konuştum. Dernekteki görevime devam etmemde sıkıntı olmadığını söyledi.

"İLKELİ DURMAK YALNIZLIK GETİRİR"

İlkeli durmak yalnızlık getirir. Ben kimsenin ilkesiz durduğunu söyleyemem. Kendimin ilkeli durduğunu söyleyebilirim sadece.

"TFF GÖRÜŞMELERİNDE BULUNMADIM"

Ben TFF ile görüşmelerde bulunmadım. Başka arkadaşlarımız gitti ama ben yoktum. Neler konuşuldu bilmiyorum. Son maçlarda Galatasaray'a karşı akılalmaz hatalar yapılıyor. Bütün hatalar Galatasaray'a yapılıyor. Ben de bu konuda tavır almamız gerektiğini defalarca başkanımıza söyledim.