Canlı | Galatasaray - Ümit Milli Takım hazırlık maçı
Galatasaray A Takımı, milli arada İngiltere ile karşılaşacak olan Ümit Milli Takımımız ile hazırlık maçında karşı karşıya geliyor.
Galatasaray ile Ümit Milli Takımımız Florya Metin Oktay Tesisleri'nde karşılaşıyor. Mücadele saat 17:00'da başladı. Maçın yayıncısı bilinmiyor.
Galatasaray 0-0 Ümit Milli Takım
Galatasaray'ın ilk 11'i: Okan; Şener, Donk, Marcao, Emre Taşdemir; Sekidika, Belhanda, Ömer Bayram; Oğulcan, Diagne, Arda Turan
Ümit Milli Takımımızın İngiltere maçı aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:
Kaleciler: Altay Bayındır (Fenerbahçe A.Ş.), Ersin Destanoğlu (Beşiktaş A.Ş.), İrfan Can Eğribayat (Göztepe A.Ş.)
Defans: Serkan Asan (Trabzonspor A.Ş.), Bünyamin Balcı (FRAPORT-TAV Antalyaspor), Hüseyin Türkmen (Trabzonspor A.Ş.), Atakan Rıdvan Çankaya (MKE Ankaragücü), Ravil Tagir (Medipol Başakşehir FK), Cemali Sertel (Medipol Başakşehir FK), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş A.Ş.), Erdoğan Kaya (Beşiktaş A.Ş.)
Orta Saha: Erkan Süer (Galatasaray A.Ş.), Ali Kaan Güneren (Akhisarspor), Berat Ayberk Özdemir (Gençlerbirliği), Burak Kapacak (Bursaspor), Ahmet Canbaz (Trabzonspor A.Ş.), Görkem Sağlam (Willem II), Melih İbrahimoğlu (SK Rapid Wien), Erkan Eyibil (Go Ahead Eagles), Ömer Faruk Beyaz (Fenerbahçe A.Ş.), Oğulcan Ülgün (Altınordu)
Forvet: Güven Yalçın (Beşiktaş A.Ş.), Halil İbrahim Dervişoğlu (Brentford FC), Metehan Güçlü (Valenciennes FC), İlker Karakaş (Gençlerbirliği)
Kaybeden tüm kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, hemen katıl!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle