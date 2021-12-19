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Canlı: Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim konuşuyor

#Galatasaray#Fatih Terim#Galatasaray-Başakşehir
Canlı: Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim konuşuyor

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim,sarı-kırmızılı camianın gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

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Fatih Terim'in açıklamaları şu şekilde:

Biz bu sezon sayın başkan ve yönetimle yola çıktık. Türkiye gibi futbol ikliminin çabuk değiştiği, günlük başarıların aksine uzun vadeli projeyi hayata geçirmek için kolları sıvadık ve bu cesareti gösterdik açıkçası. Sezon başından beri her şeye rağmen oturan bir oyun yapımız ve vaat ettikleri olan bir takımımız var. Çok pozisyona giriyoruz atamıyoruz, basit pozisyonları değerlendiremiyoruz. Kalemize gelmeyen, pozisyon olmadan ve atak olmadan yediğimiz goller var. Önümüzde bir gerçek var, birinci sıradan çok uzaklaştık. Burada bir kabahat varsa ne yönetim, ne de futbolcuların. Kabahat benim.

Futbolun son 50 yılında her kademesinde bulunan biri olarak bizim mutluluğumuzu alabilirler ancak umudumuzu asla alamazlar. UEFA Avruap Ligi'nde devleri geride bırakarak, Marsilya gibi, Lazio gibi takımları geride bırakıp son 16'ya kalan bir takımımız var. Gençlerimiz bunu başardı. Son 50 yıldır, Türk futbolunun her evresinde yer aldım. Her evrede yer alan bir insan olarak, umudumuzu bizden almalarına izin vermeyeceğim. Bu düzenin değişeceğine inanıyorum.

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