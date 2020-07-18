Canlı | Galatasaray Göztepe

Galatasaray ile Göztepe, Süper Lig'in 33. haftasında karşı karşıya geliyor.

İlk yarı oynanıyor

Galatasaray: 0

Göztepe: 0

Goller:

MAÇTAN DAKİKALAR

4' Seri, serbest vuruştan topu ceza sahasına ortaladı; kaleye yönelen topu kaleci son anda tokatlayarak kornere çeldi.

10' Ceza yayı üzerinde topla buluşan Soner'in vuruşu yandan az farkla auta gitti.

17' Feghouli'nin akıl dolu pasında ceza sahası içinde topla buluşan Emre Akbaba topu bekletmeden kaleye gönderdi, top az farkla dışarıya gitti

22' Galatasaray'da Adem Büyük, kaleci Beto'ya baskı uygulayıp topu kazandıktan sonra ağları havalandırmıştı. Ancak VAR kontrolünde Adem Büyük'ün GOL öncesinde Beto'ya faul yaptığı tespit edildi ve GOL geçerli sayılmadı

35' Galatasaray'da Ryan Donk, Tripic'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

İLK 11'LER

Galatasaray: Okan, Saracchi, Marcao, Donk, Mariano, Seri, Ömer, Belhanda, Emre, Feghouli, Adem

Göztepe: Beto, Murat, Alpaslan, Atınç, Berkan, Poko, Soner, Mossoro, Halil, Tripic, Napoleoni

Göztepe'yi konuk ettiği son altı Süper Lig maçını kazanan Galatasaray, rakibine karşı en uzun serisini yaşıyor. Sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmada Galatasaray'ı 2-1 yenen Göztepe, lig tarihinde rakibini sadece 1965/66 sezonunda iki kere mağlup edebildi. Süper Lig'de devam eden en uzun kazanamama serisinin sahibi olan Galatasaray'ın, lig tarihinde galibiyet alamadan geçirdiği en uzun süreç 9 maç.

Evindeki son maçta Trabzonspor'a mağlup olan Galatasaray'ın, Süper Lig tarihinde Fatih Terim yönetiminde üst üste iki iç saha yenilgisi bulunmuyor. Son dört deplasman maçından yenilgiyle ayrılan Göztepe, daha önceki üç dış saha karşılaşmasından 7 puan çıkarmıştı.

Ligde en son 21. hafta erteleme maçında Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup eden Göztepe, lige verilen aradan sonra çıktığı 6 maçta galibiyet alamadı. Bu müsabakalarda 2 beraberlik ve 4 yenilgiyle 2 puan toplayabilen Göztepe, 33. hafta öncesinde 39 puan ve averajla 10. sırada bulunuyor.

Galatasaray Göztepe maçı saat kaçta hangi kanalda?

Türk Telekom Stadı'nda saat 21.00'de başlayan müsabakayı hakem Koray Gençerler yönetiyor. Süper Lig'de son dönemde aldığı kötü sonuçlarla şampiyonluk yarışında havlu atan Galatasaray, 52 puanla 5. sırada yer alıyor. Ligde 39 puana sahip Göztepe ise averajla 10. sırada bulunuyor. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İzmir'de oynanan maçı Göztepe 2-1 kazanmıştı.

Dört futbolcu sarı kart ceza sınırında

Galatasaray'da Göztepe maçı öncesinde 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-kırmızılı ekipte Jean Michael Seri, Ömer Bayram, Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 34. haftadaki Fraport TAV Antalyaspor maçında görev yapamayacak.

Son 8 maçını kazanamadı

Galatasaray, Süper Lig'de yaptığı son 8 maçta galibiyet elde edemedi.

Sarı-kırmızılı takım, ligin 24. haftasında Gençlerbirliği'ni 3-0 yendikten sonra çıktığı maçlarda Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş, Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir ile berabere kalırken, Çaykur Rizespor, Trabzonspor ve Aytemiz Alanyaspor ve MKE Ankaragücü'ne mağlup oldu.

Galatasaray ile Göztepe 56. randevuda

Galatasaray ile Göztepe, Süper Lig'de 56. kez karşı karşıya geliyor.

İki takım arasında geride kalan 55 maçtan 30'unu Galatasaray, 12'sini Göztepe kazandı, 13 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Atılan gollerde de Galatasaray'ın, Göztepe'ye 81-38 üstünlüğü bulunuyor.

Sezonun ilk yarısında İzmir'de oynanan müsabakayı Göztepe 2-1 kazandı.

İstanbul takımlarına konuk olduğu son 16 Süper Lig maçının 15'ini kaybeden Göztepe, tek galibiyetini gol yemediği tek karşılaşmada aldı. Süper Lig'e verilen aranın ardından oynanan altı maçlık süreçte en az puan toplayan ve en fazla gol yiyen iki takım Galatasaray ve Göztepe. Galatasaray forması giyen Jean Michael Seri, Süper Lig'de çıktığı son iki iç saha maçında da gol katkısı yaptı.

Taylan Antalyalı geçen sezon BB Erzurumspor formasıyla Göztepe'ye rakip olduğu iki Süper Lig maçında birer gol kaydetmişti.

Bu sezon Süper Lig'in en golcü savunmacısı olan Alpaslan Öztürk, Göztepe formasıyla çıktığı son beş maçın dördünde rakip fileleri havalandırdı.