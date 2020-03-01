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Futbol
Haber Giriş: 01.03.2020 - 12:39,Son Güncelleme:/

Canlı | Galatasaray-Gençlerbirliği

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Canlı | Galatasaray-Gençlerbirliği
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Süper Lig 24. hafta mücadelesinde Galatasaray ile Gençlerbirliği kozlarını paylaşıyor. Bu mücadeleyi Spor Arena Canlı Anlatım servisinden anbean takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER

Galatasaray XI: Muslera, Mariano, Marcao, Donk, Saracchi, Ömer Bayram, Taylan, Seri, Onyekuru, Feghouli, Falcao

Gençlerbirliği XI: Nordfeldt, Ahmet, Toure, Flavio, Halil İbrahim, Yasin, Fabricio, Candeias, Berat, Sessegnon, Sio.

Canlı | Galatasaray-Gençlerbirliği

 

Galatasaray - Gençlerbirliği maçına dair bilinmesi gerekenler

- Ev sahibi takımda Christian Luyindama, Mario Lemina sakatlıkları; Younes Belhanda cezası, misafir takımda ise Floyd Ayite, Erdem Özgenç, Arda Kızıldağ, Sefa Yılmaz, Pierre-Yves Polomat sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecekler.

- Son 10 yılda, Fatih Terim ile Hamza Hamzaoğlu 3 maçta karşı karşıya geldiler. Bu maçların tamamını Fatih Terim yönetimindeki takımlar kazandı.

Galatasaray cephesi

- Hakem Arda Kardeşler yönetiminde çıktığı 4 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.

- Kendi sahasında oynadığı son 6 maçın tamamında gol atma başarısı gösterdi.

- En golcü oyuncusu 6 golü bulunan Radamel Falcao.

- 13 maçla en fazla galibiyet alan 4 takımından biri.

- 18 golle en az gol yiyen takımı.

Gençlerbirliği cephesi

- Hakem Arda Kardeşler yönetiminde çıktığı 6 maçta 2 galibiyet, 4 mağlubiyet elde etti.

Aralarındaki son maçlar

- 6 maç 2,5 gol altında, 4 maç 2,5 gol üstünde tamamlandı.

- 6 maçta karşılıklı gol olurken, 4 maçta taraflardan en fazla biri gol atma başarısı gösterdi.

- 0-1 ve 4-6 gol aralığında biten 4'er maç bulunuyor.

- Galatasaray 4 ve Gençlerbirliği 5 maçta ilk golü atan taraf oldular.

- Galatasaray 6, Gençlerbirliği 1 galibiyet elde ederken 3 maç beraberlikle sonuçlandı.

- Galatasaray 19 gol atarken, Gençlerbirliği 9 golle karşılık verdi.

Canlı | Galatasaray-Gençlerbirliği

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