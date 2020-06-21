Canlı | Galatasaray Gaziantep

Galatasaray, Süper Lig'de 28. hafta maçında Gaziantep FK'yı konuk ediyor.

İLK 11'LER

Galatasaray: Okan Kocuk, Mariano, Ahmet Çalık, Lemina, Saracchi, Seri, Belhanda, Emre Akbaba, Feghouli, Onyekuru, Falcao

Gaziantep: Günay, Papy, Tosca, Mehmet, Oğuz, Kana Biyik, Güray, Kenan Özer, Jefferson, Maxim, Kayode

GALATASARAY GAZİANTEP MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 28. Hafta mücadelesinde Galatasaray, Gaziantep FK ile karşılaşıyor. 21 Haziran Pazar günü saat 21.00'da oynanan mücadele, Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebiliyor.

ÜÇ FUTBOLCU KART CEZASI SINIRINDA



Galatasaray'da Gaziantep FK mücadelesi öncesinde 3 futbolcu sarı kart cezası sınırında bulunuyor.



Sarı-kırmızılı ekipte Jean Michael Seri, Sofiane Feghouli ve Mariano Filho bugün kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 29. haftadaki Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek.



SON 3 MAÇTA GALİBİYETİ YOK



Galatasaray, Süper Lig'deki son 3 maçında galibiyet elde edemedi.

Bu maçlarda Demir Grup Sivasspor ve Beşiktaş ile berabere kalan sarı-kırmızılı takım, Çaykur Rizespor'a da mağlup oldu.

Galatasaray, son 3 karşılaşmada 7 puan yitirdi.