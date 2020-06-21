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Spor Arena
Haber Giriş: 21.06.2020 - 19:48,Son Güncelleme:

Canlı | Galatasaray Gaziantep

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Canlı | Galatasaray Gaziantep
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Süper Lig'in 28. haftasında heyecan Galatasaray Gaziantep maçıyla devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Çaykur Rizespor'a yenilerek şampiyonluk yarışında yara alan Galatasaray, bu kez kendi evinde Gaziantep FK karşısında galibiyet için mücadele veriyor. Bu karşılaşmayı Spor Arena Canlı Anlatım servisinden anbean takip edebilirsiniz.

Galatasaray, Süper Lig'de 28. hafta maçında Gaziantep FK'yı konuk ediyor.

Canlı | Galatasaray Gaziantep

İLK 11'LER

Galatasaray: Okan Kocuk, Mariano, Ahmet Çalık, Lemina, Saracchi, Seri, Belhanda, Emre Akbaba, Feghouli, Onyekuru, Falcao

Gaziantep: Günay, Papy, Tosca, Mehmet, Oğuz, Kana Biyik, Güray, Kenan Özer, Jefferson, Maxim, Kayode

GALATASARAY GAZİANTEP MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 28. Hafta mücadelesinde Galatasaray, Gaziantep FK ile karşılaşıyor. 21 Haziran Pazar günü saat 21.00'da oynanan mücadele, Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebiliyor.

ÜÇ FUTBOLCU KART CEZASI SINIRINDA

Galatasaray'da Gaziantep FK mücadelesi öncesinde 3 futbolcu sarı kart cezası sınırında bulunuyor.

Sarı-kırmızılı ekipte Jean Michael Seri, Sofiane Feghouli ve Mariano Filho bugün kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 29. haftadaki Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

SON 3 MAÇTA GALİBİYETİ YOK

Galatasaray, Süper Lig'deki son 3 maçında galibiyet elde edemedi.
Bu maçlarda Demir Grup Sivasspor ve Beşiktaş ile berabere kalan sarı-kırmızılı takım, Çaykur Rizespor'a da mağlup oldu.
Galatasaray, son 3 karşılaşmada 7 puan yitirdi.

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