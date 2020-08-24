Canlı Galatasaray - Galatasaray U19

Galatasaray, 11 Eylül'de başlayacak Süper Lig öncesi ilk hazırlık maçını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde U19 takımı ile oynuyor.

Sarı kırmızılı ekip, Eyüpspor ile hazırlık maçı oynayacağını açıklamıştı ancak Eyüpspor'da bir futbolcuda koronavirüs çıkmasından dolayı maç ertelendi ve Galatasaray, hazırlık maçını U19 takımı ile yapmaya karar verdi.

Galatasaray - Galatasaray U19 maçının televizyondan bir yayıncısı bulunmuyor. Sarı kırmızılı ekipte Fatih Terim'in yeni transferi U19 maçında oynatması bekleniyor.

Karşılaşmada ilk yarı oynanıyor

Galatasaray 0-0 Galatasaray U19

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