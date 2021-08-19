Canlı | Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Sivasspor'un Avrupa heyecanı ve Ozan Tufan'ın transferi Spor Arena'da

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Sivasspor'un maçlarının heyecanı ve Ozan Tufan'ın Watford'a transferi, Okay Karacan ve Uğur Yapıcı'nın yorumlarıyla Spor Arena Youtube sayfasında.

Temsilcilerimizin play-off turunda oynayacağı maçların değerlendirilmesi ve Türk futbolundaki son gelişmeler canlı yayında konuşuluyor.

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