Canlı | Galatasaray-Fenerbahçe Öznur Kablo
Galatasaray ile Fenerbahçe Öznur Kablo, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi haberimizden takip edebilirsiniz.
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe Öznur Kablo kozlarını paylaşıyor.
Üçüncü çeyrek oynanıyor
Galatasaray: 33
Fenerbahçe Öznur Kablo: 49
Galatasaray-Fenerbahçe Kadın Basketbol maçı hangi kanalda saat kaçta?
Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanan ve saat 17.00'de başlayan mücadeleyi Tivibuspor'dan naklen yayınlanıyor.
Fenerbahçe, ligde 13'te 13 yaptı ve liderlik koltuğunda oturuyor. Galatasaray'ın ise tek yenilgisi var.
Galatasaray'ın ilk 5'i;
0 - Asena Yalçın
1 - Courtney Williams
7 - Cansu Köksal
12 - Anete Steinberga
13 - Kuanitra Holingsvorth
Fenerbahçe'nin ilk 5'i;
5 - Jasmine Thomas
21 - Kayla McBride
12 - Tuğçe Canıtez
0 - Satou Sabally
41 - Kiah Stokes
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