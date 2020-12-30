Canlı | Galatasaray-Fenerbahçe Öznur Kablo

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe Öznur Kablo kozlarını paylaşıyor.

Üçüncü çeyrek oynanıyor

Galatasaray: 33

Fenerbahçe Öznur Kablo: 49

Galatasaray-Fenerbahçe Kadın Basketbol maçı hangi kanalda saat kaçta?

Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanan ve saat 17.00'de başlayan mücadeleyi Tivibuspor'dan naklen yayınlanıyor.

Fenerbahçe, ligde 13'te 13 yaptı ve liderlik koltuğunda oturuyor. Galatasaray'ın ise tek yenilgisi var.

Galatasaray'ın ilk 5'i;

0 - Asena Yalçın

1 - Courtney Williams

7 - Cansu Köksal

12 - Anete Steinberga

13 - Kuanitra Holingsvorth

Fenerbahçe'nin ilk 5'i;

5 - Jasmine Thomas

21 - Kayla McBride

12 - Tuğçe Canıtez

0 - Satou Sabally

41 - Kiah Stokes