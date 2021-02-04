Canlı - Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den derbi öncesi açıklamalar...

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, GS TV'de yayınlanan Gündem Özel programında açıklamalarda bulunuyor ve basın mensuplarından gelen soruları yanıtlıyor...

GSTV'de yayın, Mustafa Cengiz'in daha önceki programda 'Geleceğe çek yazıp istediğim herkesi alırım. İrfan Can'ı da alırım ama bunu yapmam' açıklamalarının video görüntüsüyle başladı.

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İşte Mustafa Cengiz'in açıklamaları:

Galatasaray'ın geleceğini karartmadık. Bunu yaparsam kafama sıkar giderim Ahmet Kaya gibi. Galatasaray'a kimse beni ihanet ettiremez. Hayatımda şok acı yaşadım, arkamdan hançerlendim ama konu Galatasaray'sa her şeyi düşünürüm. Kulübüme ihanet edemem. Üçkağıtlarda, dolambaçlı yollarda becerikli değiliz biz. Galatasaray dürüstlük abidesi olmak zorundadır. Dürüst olmadığımızı düşünen bana her şeyi sorabilir. Bir transferle ilgili camiamızdan sorular da geldi. Bunu da açıklarız.

Soru: Erencan Yardımcı'nın Eyüpspor'a transferi çok konuşuldu. Bu transfer nasıl gerçekleşti? Geçmişte Fenerbahçe'nin Boluspor'a 1 milyon Euro'ya oyuncu gönderdiğine şahit olmuştuk. FFP'yi arkadan dolaşma durumu mu var?

Erencan konusunda çok ayıp ediliyor. Rakip taraftarlar 100 bin Euro'luk oyuncuyu 4 milyon TL'ye nasıl yolladınız. Değeri 100 bin Euro. Transfermarkt'tan bakılmış değerine menkul değerlendirme gibi. Bu futbolcuyu 4 milyon 200 bin'e nasıl sattınız diyorlar. 4 milyon 200 bin TL mi Euro mu belirtmiyor. Şark kurnazlığıdır bu. Biz kesinlikle limitler içinde kaldık. TFF ve Kulüpler Birliği toplantısında da sordum, 21 kulüp var orada. Limitlerinizi açıklayın dedim. Hangi kulübün ne kadar açığı var. Dediler ki 'Mahremiyet'. 490 küsür milyon TL harcama limiti gözüküyor ama bu aldatıcı. Bunun içinde bütün ücretler, teknik kadro, bonservis... Hepsi var. Ben açıklıyorum siz de açıklayın dedim. Fair olun dedim açıklamadılar. Benim 1 milyon Euro'ya yakın limitim var dedim. Trabzon artıda olduğunu söyledi. Bir iki kulüp ekside olduklarını söyledi ama kimse açıklamadı. TFF'ye yine sesleniyorum, dedikodulara mahal vermeden hangi kulübün ne kadar transfer limiti vardı, ne kadar aştı? Bunları açıklasın TFF. Ama TFF'nin bunu açıklayacağını düşünmüyorum. Kulüpler kendisi açıklasın buradan çağrı yapıyorum yeniden. Ben limitimin içinde kaldım. TFF tek tek denetledi. Ben bunun üstüne UEFA'dan da denetleme görüyorum. Tek tek denetleniyoruz. Limiti aşanlara TFF ceza vermek zorunda. Ben TFF'yi zora sokmam. Adil olması için elimden geleni yaparım, her türlü desteği veririm ama bir camiadan korkup kuralları ertelemek, kırmızıda geçene yeşil ışık yakmak ahlakı öldürür.

"Erencan'ı soranlar bedavaya giden Emin Bayram'ı niye sormuyor?"

Erencan Yardımcı ve diğer gençlerimiz takımımızın geleceği. Önceki gün bize bir oyuncu geldi. 21 yaşının altında. Biz bu oyuncuyu Boluspor'a bvedava verdik. Bir kişi sordu mu rakiplerimize ve muhaliflere sesleniyorum. Emin Bayram neden Boluspor'a bedavaya gitti diye. Bu oyuncular bizim geleceğimiz. Erencan'ı soranlar Emin'i sordu mu? Bu oyuncular bizim geleceğimiz. Alt yaş ligleri kalktı. Bu oyuncuların oynaması lazım. Emin ve Erencan gelip ben oynamak istiyorum, bu takımlara gitmek istiyorum diyorlar. 17 tane yabancı oyuncumuz var. Omar'ın lisansını askıya aldık. Erencan sana göre 100 bin Euro bana göre milyon Euro. Hangi pazarda belirliyorsunuz bunu? Omar'a maaşını erteleyelim sana da avans verelim diyebilirdik ama bunu yapmadık. Emre Akbaba ve Muslera sakatken tüm maaşlarını ödedik. Omar'ın da bütün maaşlarını ödeyeceğiz. Omar hazırdı maaşının ertelenmesine ama bu bizim kültürümüzde yok. Edepli olunsun rica ediyorum.

Soru: Beşiktaş'ın limitlerle ilgili açıklaması var. Sizin 1 milyon Euro limitiniz vardı. Beşiktaş'ın bu endişesine katılıyor musunuz?

Katılıyorum ve arttırıyorum. Beşiktaş bizden rica etti artı 2 yabancı için yardımcı olduk. Neden sadece şimdiye bakıyoruz eski dönemlerdeki limitlere de bakalım. TFF her şeyi görüyor. Bizi TFF'nin yanı sıra UEFA da inceliyor. Aziz Yıldırım'ın eski yöneticisi geçmiş bir deplasmanda bana teşekkür etti. UEFA'da bizi de savundunuz diyerek. UEFA'ya Türk futboluna tolerans geçin dedim. Benim sayemde oldular demiyorum. Biz UEFA'ya gittiğimizde avukatımız bile yoktu. Bu kulüplerimiz TFF ile birlikte cümbür cemaat gittiler. TFF sicil kurulu dürüst bir kuruluş. Biz Gedson dahil saat 3'te girdik. Bunun sebebi de kurlar güncellendiği için beklememiz. Emin'i ve Ali Yavuz'u niye sormuyorlar? Çünkü kalpleri fesat. Bunun aksini kanıtlayın ben görevi bırakayım. Erencan için karşı kulüp memnun olmazsa aynı parayla geri alabileceğiz. Bunun da maddesini koyduk.

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