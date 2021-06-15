CANLI: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz konuşuyor!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, GS TV'de yayınlanan Gündem Özel programında sarı kırmızılı camianın gündemine dair açıklamalarda bulunuyor.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in açıklamalarını canlı olarak aktarıyoruz...

"Galatasaray, bir his takımı. Birbirini sevenlerin takımı. Rakibe çatarak, bir yere gelebilir miyiz? Bence gelemeyiz. Her başkan adayının kendi stratejisi vardır, stratejisini benim üstüme kurmuştur. Ben aday değilim dedim, inanmadılar. Değilim. Tabii ki bana çatabilirler. Ciddi bir şey varsa onu düzeltirim. Yok köfte dedi, yok Galatasaray etiği dedi... Aday, ne için aday oluyor? Galatasaray'a hizmet için. Benim bunlara bir saygısızlık etme hakkım var mı? Yok. O benim başkanım olduğunda, ben onu desteklemek durumundayım. Ben 3.5 senedir bu zihniyete çalışıyorum demeyeceksin, bu zihniyet ne? Avrupa'da başarılı olamadık, eleştir. 3.5 yıl boyunca hiç soyunma odasına girmedim. Neyi yönetemedik? Avrupa'da başarılı olamadık, eleştirin! Soyunma odasına gitmem, otobüse binmem. Hayatımda bir kere gittim, endişe gördüm. Hocam da 'Tamam' dedi. Onlar tatlıya geçerken, ben çıktım..."

"LİMİTLERİN NASIL AŞILDIĞINI BİLİYORUM AMA..."

"Yapamayacağınız vaatler vermeyin. Çünkü vaatlerin maliyeti sıfırdır. 300 milyon biri diyor 1 milyar biri diyor müthiş bir şey! Getirin verin şimdi, bize vermiyorsunuz? Bu ülkede bazı kesimler Yezid diye öldürürler, şehit diye gömerler diye bir laf var. Rica ediyorum, yapamayacağınız vaatleri vermeyin. Biz fazla şeffafız. Adamın ne verdiği belli, ne vadesi belli, kesinlikle limit aşıyor fakat lisans alıyor. Şoktayız. Ben nasıl geçildiğini biliyorum ama burada söyleyemem. Bir kuruşu bile büyük bir titizlikle izliyoruz. Tarihin en iyi denetleme kurulu bizde. Bu adamları denetimsizlikten ibra etmediler. Bilinçli ibrasızlık verenlere çok üzüldüm, çok yazık dedim. Bizim sakladığımız hiçbir şey yok. Yarın yönetime gelen insan, sakladığımız bir şey varsa koysun, bize de konuşma fırsatı vermiş olur. Bizim kesinlikle abdestsiz namazımız yok. Aha şimdi bu kültürümüze uymadı diyecekler."

"AVRUPA SÜPER LİG'İ İÇİN YAZIŞTIK..."

"Real Madrid, bize kaç attı unuttum. Real Madrid Başkanı Florentino Perez bir kere sevinmedi. Ayrıca Avrupa Süper Lig'i hakkında yazıştık, bende kalsın. PSG mağlubiyetinden sonra da sarhoş gibi döndüm."

"ATATÜRK VE İSTANBUL'DAN SONRAKİ EN BÜYÜK MARKA GALATASARAY"

"Beni üzen çok olay var. Kendi yaptığım yanlışlar özellikle. Herkesi 3 günde affederim, kendimi affetmem. Avrupa'daki başarısızlıklarımız beni çok üzdü. Galatasaray, dünyada çok değerli bir marka. Rakiplerim alınmasınlar, Galatasaray çok büyük marka. Mustafa Cengiz: Atatürk ve İstanbul'dan sonraki en büyük marka Galatasaray."

"MAYIS AYINDAKİ YAPILANDIRMA İÇİN 170 MİLYON TL GEREKLİ"

"Her şeyi 3 seneye sığdırmak mümkün değil. Mayıs ayındaki yapılandırma için 170 milyon TL gerek arkadaşlar. Bizim ödemelerimiz var. Baskete var, voleybola var. Hala icra ve hacizleri bitiremedik. Öde, öde, öde bitiremedik. Loca alanlar oldu. Seyircisiz oynanmasına rağmen aldıkları locaları iptal etmediler. Hala aday olmamı isteyenler var onlara çok teşekkür ediyorum. Benim istifa etmemin tek sebebi sağlık sorunları. İstifa değil. Başkanlığa aday olmamamın tek sebebi sağlık sorunları."

"ADAY OLMAMA SEBEBİM RAHATSIZLIĞIM, OĞLUMA SALDIRMASINLAR"

"Aday olmama nedenim sağlık. Rahatsızım kardeşim. Gidip tekrar dinleneceğim. 3-5 gün kımıldayamayacağım. Pardon, yönetim, dernek toplantımız var. Ondan sonra gideceğim. Arkadaşlarım da öyle. Oğlum yardımcı oluyor; yüzde 100 o götürüyor. Oğluma saldırmasınlar. Ben her gün buraya memur gibi gelip akşam 9'da çıkmaya. Hanımın da sinirleri geçsin diye 9'a bırakıyorum. Kadın demiyor 'kayışı kopardın sen' diye. Eyvah, gene Galatasaray kültürüne uygun olmayan bir laf ettik."

"FALCAO TRANSFERİ ŞİMDİ OLSA DAHA SIKI PAZARLIK EDERİM"

"Falcao olayı, daha "F" harfi yok, menajerler de iyi çalıştı sosyal medyada, onu da söyleyeyim. Falcao'yu kim istemez? Falcao transferi şimdi önüme gelse, daha sıkı pazarlık ederim."

"BEN FUTBOLCULARIMA 'ŞEREFSİZ' DEMEDİM"

"Ben yenilgiye bir şey demiyorum ama bazı oyuncuların oyunu, sahaya kendini vermemesi çok ağrıma gitti. Ben asla futbolcularıma 'şerefsiz' demedim. Onlar tam aksine 'şerefli ve haysiyetli' oldukları için bunu bilin dedim. Yapmayın arkadaşlar ya. Ben bunu demedim, demem! Bana yakışmaz. Nitekim sağ olsun, Gedson ve diğer çocuklar ölümüne oynadı. Benim ne dediğime tam bakın, doğru tercüme edin. Ben Galatasaray'ı bir çatışmaya, kaosa götürecek bir başkan değilim."

"GELEN KİŞİLER FATİH TERİM İLE ÇALIŞABİLİR"

"Şu an desteklediğim bir başkan adayı yok, hepsine eşit mesafedeyim. En yakından tanıdığım Yiğit Şardan'dır. Tribün arkadaşım. Ben şimdiden şunu destekliyorum dersem, ona artı da yazabilir eksi de. Bizi sevmeyen çok insan var. Gelen kişiler Fatih Terim'i de getirebilir, hiçbir şey demem. Bu onların tasarrufu arkadaşlar. Ben imzalamam dedim, bitti. Nerede kendini Galatasaray için yararlı görüyorsan oraya git. Yiğit Bey, tam hazırlıklı değildi sanırım benim arkadaşlarıma müracaat etti. Ben kimseye diğer yönetimlere girmeyin demem."

"BENİ MERMER ZANNEDİYORLAR, BİZ DE İNSANIZ"

"31 Haziran'a kadar TFF ve UEFA'dan borçsuzluk kağıdı almak için çalışıyoruz. Gelecek yönetimi de sıkıntı içinde bırakmamak için. Hakikaten UEFA iyi ki var diyorum. Avrupa Süper Ligi'ne de aşırı tepki verildi. Ben bir işe girdiğim zaman tam girerim, mükemmelliyetçiyim. Beni mermer zannediyorlar, biz de insanız. Ben sizin için geldim, sizin için varım, sizin için yokum. Ben bana çatmasınlar diye mi aday olmadım? Bu ne ya! Tabii ki sosyal medyaya saygı duyuyorum ama sosyal medyayla gelmedim ben."