Canlı: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Fenerbahçe maçı sonrasında yaşananlarla ilgili flaş açıklamalar!

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Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelmişti. Karşılaşma, 22. dakikada 10 kişi kalan Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Bu skorun ardından puan farkını 3'e düşüren sarı - lacivertliler, şampiyonluk şansını son haftaya taşımıştı.

Karşılaşmanın sonunda ise sahaya giren Fenerbahçe cephesi ile Galatasaray'ın stadyum görevlileri arasında tartışma yaşanmıştı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe derbisinin ardından çıkan gerginlikle ilgili konuşuyor.

İşte Dursun Özbek'in sözleri;

'YAPILAN AHLAKSIZLIKLAR KAMUOYUNUN GÖZÜ ÖNÜNDE YAŞANDI'

Dünkü olaylar, yapılan ahlaksızlıklar tüm spor kamuoyunun gözü önünde yaşandı. Bu olaylara sebep olan baş ahlaksız, yancıları ve buna çanak tutanlar için gerekli suç duyurularını yaptık.

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'ALİ KOÇ'UN ŞIMARIKLIKLARI DEVAM EDİYOR'

Ali Koç'un şımarıklıkları devam ediyor, kimse de bir şey demiyor. Ali Koç, trafik durdurularak sahaya kadar polis eskortuyla gelmiştir. Güvenliği sağlaması gerekenler, şehir eşkıyalığı yapanların korumalığını yapmıştır. Bunların hepsi de kamera kayıtlarında tek tek var. Hepsi gözüküyor. Yanında silahlı korumalarla eşkıya gibi sahaya girmeler... Sahada insanlara kabadayılıklar ve ailelerine küfretmeler, sonra da kamera karşısında hadsiz konuşmalar...

'ALİ KOÇ'UN YAPTIKLARININ HESABINI TEKER TEKER SORACAĞIM'

Ali Koç, size söylüyorum; tüm bu yaptıklarının hesabını senden teker teker soracağım. Bu yaptıkların senin yanına kalmayacak. Seçim kazanmak için yaptığın bu şovun hesabını bugün yarın vereceksin. Tüm Türkiye, senin bu camiaları karşı karşıya getirmek için kurulmuş bir proje olduğunu bilecek. Camiaları birbirine düşürmek ve kırdırmak için yapılanları hatırlayın. Bu projenin ne anlama geldiğini, nasıl bir proje olduğunu da vatandaşların ve devletin dikkatine sunuyorum. Şunu bil ki bu yaptıkların bana sökmez, ben Galatasaray Başkanı'yım.

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'BİZ ŞAMPİYON OLACAĞIZ'

Bizim için hiçbir seçim bu şampiyonluktan daha değerli değildir. Tüm konsantrasyonumuz, bu şampiyonluktadır. Hep bir aradayız, 7/24 Florya'dayız. Takımımızın yanındayız. Biz şampiyon olacağız.