Canlı | Fortuna-Düsseldorf Schalke 04
Fortuna Düsseldorf Schalke 04 maçı ile Almanya Ligi heyecanı devam ediyor. Bu mücadeleyi Spor Arena Canlı Anlatım servisinden anbean takip edebilirsiniz. Düsseldorf'ta Kaan Ayhan ve Kenan Karaman, Schalke'den ise Ozan Kabak maça ilk 11'de başladı.
İLK 11'LER
Fortuna Düsseldorf XI: Kastenmeier, Hoffman, Kaan Ayhan, Berisha, Kenan Karaman, Thommy, Stöger, Zimmersmann, Hennings, Suttner, Sobottka.
Schalke XI: Schuberg, McKennie, Ozan Kabak, Nastasic, Matondo, Caligiuri, Burgstaller, Kenny, Oczipka, Sane, Schöpf.
Fortuna Düsseldorf Schalke 04 maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Fortuna Düsseldorf Schalke 04 maçı saat 21:30'da başladı. Karşılaşma S Sport 2 ve Misli.com'dan canlı olarak yayınlanıyor.
Karşılaşma sırasında Misli.com üzerinden CANLI İDDAA da oynayabileceksiniz!
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