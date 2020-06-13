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Spor Arena
Haber Giriş: 13.06.2020 - 14:24,Son Güncelleme:

Canlı | Fortuna Düsseldorf Borussia Dortmund maçı

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Canlı | Fortuna Düsseldorf Borussia Dortmund maçı
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İlk iki mücadelesi veren Borussia Dortmund ile oynadığı son altı resmi maçın birini kazanabilen Düsseldorf, karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi Spor Arena Canlı Anlatım sayfamızdan takip edebilirsiniz.

Bundesliga'da ligde kalma mücadelesi veren Fortuna Düsseldorf ile üst sıralardaki yerini kaybetmek istemeyen Borussia Dortmund karşılaşıyor. Mücadele S Sport 2 kanalından ve Misli.com'dan canlı olarak yayınlanıyor.

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Fortuna Düsseldorf - Dortmund maçından fotoğraflar
Fortuna Düsseldorf - Dortmund maçından fotoğraflar

Canlı | Fortuna Düsseldorf Borussia Dortmund maçı

Bu sezon Bundesliga'da kalesini en fazla maçta gole kapatan iki ekipten biri Borussia Dortmund. Dortmund, Bundesliga'da oynadığı son altı dış saha maçında en az ikişer gol attı. Bundesliga tarihinde Fortuna Düsseldorf'un Borussia Dortmund'dan daha fazla mağlup ettiği bir takım yer almıyor.

Borussia Dortmund, 2011/12'nin ardından Bundesliga'nın ikinci yarılarındaki ilk 13 maç itibarıyla en fazla puan topladığı sezonu oynuyor. Bundesliga'da oynadığı son dokuz maçın sekizini kazanan Dortmund, tek mağlubiyetini Bayern Münih'ten aldı.
Düsseldorf'un bu sezon Bundesliga'da attığı 30 golün yirmisini Rouwen Hennings ve Kenan Karaman kaydetti.

 

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Canlı | Fortuna Düsseldorf Borussia Dortmund maçı

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