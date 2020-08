CANLI | Fenerbahçe'nin yeni transferi Gökhan Gönül konuşuyor

İşte Gökhan Gönül'ün açıklamaları...





Şu an takımda pozitif bir hava var, Fenerbahçe aleyhine bir konuşmam olmadı. 2016'da kol kırıldı, yen içinde kaldı. Böyle de kalmalı bence. Çok heyecanlıyım. Kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum. Sabırsızlıklı bekliyorum. Sahaya çıkıp bu forma altında mücadele etmek istiyorum.

Genç kardeşlerim bana kızmasın... Yaş ortalaması 24 olunca galibiyete 4 puan vermiyorlar. Yaşın çok bir önemi yok. Bu ülkede bir Emre Belözoğlu gerçeği var...

"Para benim hayatımda hiçbir zaman bir amaç olmadı. Ben geri dönerken kontratımın ne olduğunu bile bilmiyorum. Beşiktaş camiası da çok sağolsun. Maddi-manevi kalmam için her şeyi yaptılar. Beni ailelerinden biri olarak gördüler. Ben de son maçına kadar her şeyimi verdim ve tekrar geri döndüm.



Fenerbahçe'ye geri dönmemde Emre Belözoğlu'nun 'Düşünür müsün?' sözü yetti. Etkisi çok fazla. İnsanlar bazen çocuğuna da kızabilir, bazen fazla tepki de verebiliyor. Birçok insan bana soruyor. 'Bu kadar tepki koyuyorlar, nasıl geri dönebiliyorsun?' diye. Bu taraftarlar benim her zaman yanımdaydı. Beni çok sevdiler. Ben taraftardan hata yaptığım için değil, hata yapmadım ama benim adım geçerek kırılmalarına sebep olduğum için özür diliyorum. Tekrar söylüyorum hata yapmadım. Beşiktaş'ta oynarken de rencide edecek tek bir şey yapmadım. Onlar benim bu forma için ne kadar ter döktüğümü iyi biliyor, yeri geldi kan da döktüm. Bana hala tepkileri olanlar da olabilir. Bu sene bizim için çok önemli. Benim veya Caner'in üzerinden bu takıma zarar vermesinler. Sezon bittiğinde bana tepki gösterebilirler. 9 yılın hatrı varsa şimdilik rafa kaldırmaları gerekiyor. Her şey bizim olsun.

Kaptanlık önemli değil ama bu formayı giyiyor olabilmek benim adıma çok sevindirici. Bunu kelimelerle ifade etmem mümkün değil. O yüzden tarif edemiyorum. Erol Hoca sağolsun antrenmanlarda takımı gebertiyor! (Gülerek)