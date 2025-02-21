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Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu!

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Kura Çekimi#Olympiakos
Fenerbahçenin UEFA Avrupa Ligindeki rakibi belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 21, 2025 15:07

Anderlecht'i eleyen temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yükseldi. Avrupa'nın 2 numaralı futbol organizasyonunda kura çekimi gerçekleştirildi. Kura sonucunda Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi Rangers oldu. Sarı-Lacivertli temsilcimizi Rangers'ı geçmesi halinde eşleşeceği muhtemel rakipleri de belli oldu.

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UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri bugün yapılan kura çekimiyle belli oldu. Kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Anderlecht'i eleyen Fenerbahçe tur atladı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında deplasmanda Belçika ekibi Anderlecht ile 2-2 berabere kaldı. İlk maçta rakibini 3-0 mağlup eden Sarı Lacivertliler adını son 16 turuna yazdırdı.

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Fenerbahçe'nin rakibi Rangers

Sarı-lacivertli temsilcimiz kura çekiminde İskoç kulübü Glasgow Rangers ile eşleşti. Son 16 turu maçları, 6 ve 13 Mart'ta oynanacak.

Fenerbahçe, turu geçmesi halinde çeyrek finalde Roma-Athletic Club eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

İŞTE EŞLEŞMELER

Fenerbahçe-Rangers
Bodo/Glimt-Olympiacos
Ajax-Frankfurt
FCSB-Lyon
AZ Alkmaar-Tottenham
Real Sociedad-Manchester United
Roma-Athletic Club
Viktoria Plzen-Lazio

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Fenerbahçenin UEFA Avrupa Ligindeki rakibi belli oldu

Tur atlayan 16 takım
Play-off etabını geçen Fenerbahçe, Viktoria Plzen, Real Sociedad, Ajax, AZ Alkmaar, Bodo/Glimt, FCSB ve Roma, son 16 turunda mücadele etmeye hak kazandı.

Lazio, Athletic Bilbao, Manchester United, Tottenham, Eintracht Frankfurt, Olimpik Lyon, Olympiakos ve Rangers ise lig aşamasında ilk 8'e girerek doğrudan son 16 turuna katılma hakkı elde etti.

 

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#Fenerbahçe#Kura Çekimi#Olympiakos

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