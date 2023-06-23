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Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, Şekip Mosturoğlu ile birlikte düzenlediği basın toplantısında sarı lacivertli takımın gündemine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunuyor.

Aday çıkmaması durumunda aday olacağını açıklayan Aziz Yıldırım, "Ali Bey, ya bir kongre yap ya da bu konuyu kapat. Ya yarın bir kongre yap ya da bu konuyu kapat. Ama bir aday çıksın kongre yaparım jestlerinden de kendini kurtar. Böyle hem Fenerbahçe'yi hem kendini küçültüyorsun. Hiç kimse çıkmazsa ben adayım. Bu böyle biline. Herkes haddini bilsin." dedi.

BASIN TOPLANTISINDA 5 YILDIZLI LOGO

Aziz Yıldırım, basın toplantısında Fenerbahçe’nin 5 yıldızlı logosunu kullanmayı tercih etti.

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ŞEKİP MOSTUROĞLU'NDAN TFF VE 5 YILDIZ KOMİSYONU SÖZLERİ



"1959 öncesi şampiyonlukların yıldız hesabına katılması konusunda bizim dönemimizde başlayan çalışma, Sayın Ali Koç döneminde de devam ettirildi. Umarız bu konuda en kısa zamanda bir sonuca varılacaktır. TFF, yeni dönemde 5 yıldız tezini savunan ve savunmayanların içinde olduğu bir komisyon vasıtasıyla rapor hazırlatacak. Genel kurula sunup, sonuçlandıracak. Şampiyonlukta emeği geçen tüm futbolcuların başarıları umarım tescil edilir."

AZİZ YILDIRIM'IN AÇIKLAMALARINI CANLI AKTARIYORUZ:

"İstemesek de böyle basın toplantılar düzenliyoruz. Ben 5 yıl önceki kongreden sonra, Fenerbahçe'yle ilişkimi keserek yeni bir hayat kurdum. Siz beni rahat bırakmıyorsunuz. Ben emekli oldum. Açıklama yapsam, neden yaptı... Yapmasam, 'Ben Fenerbahçe'yim' diyen adam neden konuşmuyor... Ali Bey'i seçen kongre üyeleri ortada yok. 16 bin kişi oy verdi. Seçtiniz."

"ALİ BEY İLE BU İŞ YÜRÜMEZ"

"5 senede nerede verilen sözler? Neden yoksunuz kongre üyeleri? Başkan bağırıyor, 'Başkan adayı çıksın, kongre yapacağım' diyor. Kongreden önce açıklamayı ben yaptım ama arkadaşlarımı da kapsıyordu. Neden yaptık? Fenerbahçe yönetimi son 5 senedir güçsüz. Ali Bey'in şahsıyla bu yürümez. Benim dönemimde, güçlü insanlar vardı. Benim dışımda da kamuoyuna mesaj verecek, kavga edecek insanlar vardı. Bugün maalesef bu yok. Olağanüstü kongre yap deme sebebim buydu. Güven oyu iste, seçim değil."

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"KONGREDE YAPILAN KONUŞMALAR BİZİ ÜZDÜ"

"Ben konuşmayacaktım. Ancak kongrede yaşananlar ve yapılan konuşmalar bizi üzdü. Bunlara cevap vermem gerektiğine inandığımız için sizi davet ettik. Samimi konuşmalar yapacağız. Kongreden önce açıklamayı neden yaptık? Fenerbahçe 5 senedir çok güçsüz. Ali Koç'un şahsıyla bu iş yürümez. Her yönetimimde çok güçlü insanlar vardı. Hem maddi hem manevi anlamda hem bana fikir verecek anlamda... Benim dışımda da kamoyuna çıkacak, kavga edecek insanlar vardı. Bugün maalesef Fenerbahçe yönetiminde bu yok. Benim de olağanüstü kongre çağrısı yapmamda sebep buydu."

"Olağanüstü kongre yap deme sebebim seçim değildi. Güven oyu iste, seçim değil. Pendikspor'a yenilip, Türkiye Kupası'ndan elendiğimiz sene kongre kararı aldık. Kimse çıkmadı, tek başıma kaldım ama güçlü bir yönetim yaptık. 2006'da Denizli'de şampiyonluğu bıraktık. Yeniden yönetim yaptık. Ali Bey de o yönetime girdi. Güvenoyu alarak devam ettik. Metris'ten döndükten sonra yine oldu. Güvenoyu almak için yine seçim yaptık. Bunlardan korkmamak lazım. Ali Bey güvenoyu alsa da yıl sonuna kadar kimse kendisine hakaret etmekten, tenkit etmekten çekinecektir. Güvenoyu almadan devam ederseniz bir başarısızla herkes ayağa kalkacak. Belki Fenerbahçe kongre zamanı gelmeden kongre yapacak. Bu gözüküyor."

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"HİÇ KİMSE ÇIKMAZSA BEN ADAYIM"

"Zorlukları görmüyor. Ali Bey'e acilen tavsiyem, güven oyu alacağı kongre yapmasıdır. 2024'te adaylar çıkmalıdır ve çıkacaktır. Biz decamianın fertleri olarak destek olacağız. Fenerbahçe hiçbir zaman başkansız kalmaz. 54 bin kongre üyesi var, en az 15-20 bin üye başkan adayı olabilecek durumda. Aday çıkarsa kongre yaparım diye tehdit edilemez. Bu camia o kadar büyüktür ki, bu büyüklüğü hiç ummadığınız anda gösterir. Ali Bey, ya bir kongre yap ya da bu konuyu kapat. Ya yarın bir kongre yap ya da bu konuyu kapat. Ama bir aday çıksın kongre yaparım jestlerinden de kendini kurtar. Böyle hem Fenerbahçe'yi hem kendini küçültüyorsun. Hiç kimse çıkmazsa ben adayım. Bu böyle biline. Herkes haddini bilsin."

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"En üzüldüğüm konu, 612 milyon dolar borç bıraktığımız yönündeki laflar! Bizim o zamanki dolar ve euro borcumuz o kadar değildi ki... Bundan sonra kim yanlış konuşursa, mahkemeye vereceğim. Namuslu, şerefli, ahlaklı olsunlar! Doğru olanı anlatsınlar. Topuk Yaylası, Fenerium, basketbol salonu... Bunları basın neden yazmıyor? O söylüyor, siz de 612 yazıyorsunuz. Bu kadar mal varlığı var. Stada ne kadar para harcadık? Biz, onu yaptık. Erol Bilecik de yalan söylüyor, Burhan Karaçam da yalan söylüyor, Ali Koç da aynı şeyleri söylüyorsa yalan söylüyor. Bir daha da bu konular hakkında konuşmayacağım. Mahkemeye vereceğim."

"FORBES 'AZİZ'İN MUCİZESİ' YAZDI"

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Fenerbahçe tarihinde 250 milyon dolar bütçe yaptım. Forbes, 'Aziz'in mucizesi' yazdı. Fenerbahçe'den bir şey istemiyorum. Herkes beni rahat bıraksın. Beni zorla çekmeyin.

"TÜM MAL VARLIKLARINI ALACAĞIM, FENERBAHÇE'NİN BORCU SIFIRLANACAK"

Fenerbahçe'den bir şey istemiyorum. Herkes beni rahat bıraksın. Beni zorla çekmeyin. Para harcamak benim için çocuk oyuncağı. Mal varlıklarını satışa çıkarsınlar, hepsini alacağım, Fenerbahçe'nin borcu sıfırlanacak

"FENERBAHÇE RUHU GELİŞSİN DİYE YAPTIK'

Fenerbahçe Koleji'ni kapatsınlar. Bir yer bulsunlar, kirasını ben ödeyeceğim. Bina yıkılacaksa, hemen yıkalım. Koleji de ben kendim yapacağım. İsteyen varsa katılsın. O çocuklar orada okumaya devam etsin. Koleji, üniversiteyi para kazanmak için yapmadık. Fenerbahçe ruhu gelişsin diye yaptık.

"BU KULÜP ŞAHISLARIN DEĞİLDİR"

Bu kulüp; taraftarın, kongre üyesinin ve Fenerbahçe'nindir. Bu şahısların değildir. Birlik ve beraberlik istiyorsunuz, önce bunları ortadan kaldıracaksınız. Hep şunu söyledim. Eğer bir mal varlığınız varsa, borcunuzun karşılığı bir değer varsa korkmayın. Borcunuz sizi rahatsız etmesin.

NELER OLMUŞTU?

Aziz Yıldırım geçtiğimiz hafta mevcut Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a güven tazelemesi için olağanüstü genel kurula gitme çağrısı yapmıştı. Bu çağrı üzerine Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçen hafta düzenlenen olağan mali genel kurulda, Aziz Yıldırım'a 'Ya aday olun ya da karşımızdan çekilin' sözleriyle yüklenmişti.