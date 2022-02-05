Son dakika: Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda Vefa Küçük'ten Aziz Yıldırım sözleri... (Canlı)

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Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Kalamış Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılıyor. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük açılış konuşmasını yaptı ve toplantıyı başlattı.

"DİVAN KURULU BAŞKANLIĞI İÇİN YENİDEN ADAYIM"

Vefa Küçük'ün konuşması şu şekilde:

Nisan ayında yüksek divan kurulu başkanlık seçimimiz var. Ben dahil 3 aday var. Ben de adayım, diğer aday arkadaşlara da başarılar diliyorum. Ben, Ali Koç'un adamıymışım. 'Ali Koç'un adamı Vefa Küçük'ü Divan'da bir devirelim, sırası gelince de Ali Koç'la hesaplaşalım diyorlar.' Ali Koç Başkan yokken bana Aziz Yıldırım'ın adamı dediler. Evet, ben bir adamım ama kimsenin adamı değilim. Fenerbahçe'ye hizmet etmekten vazgeçersem namerdim. Ali Koç'a tenkitlerimi yaptım ama diğer kulüplerde olduğu gibi şovumu yapmadım. Ali Koç'a saygısızlık etmem, ettirmem. 4 yıl Aziz Yıldırım'ın başkanlığında, 4 yıl da Ali Koç'un başkanlığında yüksek divan kurulu başkanlığı yaptım. İki başkanın da zor yanları var. Günü geldi, ikisine de gereken şeyleri gereken şekilde söyledim.

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"AZİZ YILDIRIM FENERBAHÇE İÇİN HÜRRİYETİNDEN VAZGEÇMİŞTİR"

Aziz Yıldırım, dün yaptığı basın toplantısında kendisinin 3 Temmuzda çektiği acıları anlattı. O süreçte bulunan herkese dava açacaklarını, kazanacakları tazminatı da Fenerbahçe eğitim kurumlarına bağışlayacaklarını söyledi. Ben bu mücadelesinde kendisinin yanında olduğumuzu söylemek isterim. Aziz Yıldırım, Fenerbahçe için hürriyetinden vazgeçmiştir.

ALİ KOÇ, SELİM SOYDAN'A 60 YIL ROZETİ TAKTI

Vefa Küçük'ün açılış konuşmasının ardından son yüksek divan kurulu toplantısından bu toplantıya kadar geçen zamanda hayatını kaybeden üyelerin isimleri okundu. Daha sonra yüksek divan kurulu üyelerine plaket takdimi başladı. Fenerbahçe'nin ve Milli Takım'ın eski futbolcusu, TFF Yönetim Kurulu üyesi Selim Soydan, 60. yıl rozetini ve plaketini başkan Ali Koç'tan aldı. Ali Koç, diğer üyelere de plaketlerini verdi.