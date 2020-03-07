Canlı | Fenerbahçe - Yukatel Denizlispor

FENERBAHÇE - YUKATEL DENİZLİSPOR

İŞTE İLK 11'LER

Fenerbahçe XI: Altay, Isla, Serdar, Gustavo, Hasan Ali, Tolgay, Ozan, Mehmet Ekici, Ferdi, Kruse, Muriqi.

Denizlispor XI: Stachowiak, Zeki Yavru, Oğuz Yılmaz, Mustafa Yumlu, Olcay Şahan, Murawski, Aissati, Estupinan, Recep Niyaz, Barrow, Rodallega.

ÖMER FARUK BEYAZ SÜRPRİZİ

Süper Lig’de bu akşam Denizlispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe’de sürpriz bir gelişme yaşandı.

Dün gerçekleştirilen antrenmanda A takımla beraber çalışmalara katılan sarı-lacivertlilerin genç yeteneği Ömer Faruk Beyaz, Emre Belözoğlu’nun isteğiyle bugün oynanacak Denizlispor maçının 18 kişilik kadrosuna dahil edildi.

16 yaşındaki Beyaz, şans bulması halinde ilk kez sarı-lacivertli formayla A takımla beraber sahada olacak.

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Fenerbahçe ile Denizlispor, Süper Lig'in 25. haftasında kozlarını Kadıköy'de paylaşırken siz de Canlı Bahis keyfini Misli.com'da yaşayacaksınız...

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MAÇ ÖNÜ NOTLAR

Denizlispor galibiyete hasret



Denizlispor, Süper Lig'de Fenerbahçe ile yaptığı son 11 maçta galibiyete ulaşamadı. Fenerbahçe karşısında lig maçlarında son galibiyetini 2004-2005 sezonunun ikinci yarısında, 18 Mart 2005 tarihinde evinde 2-0'lık sonuçla alan yeşil-siyahlılar, daha sonraki 11 randevudan 8'ini kaybetti, 3'ünde berabere kaldı.



Fenerbahçe son 7 maçı kazandı



Fenerbahçe, Denizlispor ile ligde yaptığı son 7 maçı da üçer puanla kapattı. Sarı-lacivertliler, 2006-2007 sezonunun ikinci yarısında evinde 2-2 berabere kaldığı rakibiyle daha sonra 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010 ve bu sezonun ilk yarısında oynadığı maçlarda galip geldi.



Denizlispor'un İstanbul'da galibiyeti yok



Fenerbahçe ile Denizlispor arasında İstanbul'da yapılan lig maçlarında sarı-lacivertli ekibin büyük üstünlüğü göze çarpıyor. İstanbul'da yapılan 18 lig maçında Fenerbahçe 16 galibiyet alırken, 2 maç berabere sonuçlandı, Denizlispor, Fenerbahçe'ye karşı deplasmanda galibiyet elde edemedi. İstanbul'da Fenerbahçe'nin 59 golüne, Denizlispor 15 golle karşılık verebildi.

Denizlispor, İstanbul'daki beraberliklerini 1995-1996 sezonunda 0-0, 2006-2007'de de 2-2'lik skorlarla aldı. Bu arada, 1983-1984 sezonunda iki takımın lig tarihindeki ilk sınavı, Fenerbahçe'nin cezası nedeniyle Eskişehir'de oynanmış ve sarı-lacivertli takım 3-1 galip gelmişti.



Fenerbahçe'nin farklı galibiyetleri



Fenerbahçe, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerden 2'sini Denizlispor karşısında elde etti. Sarı-lacivertliler, 1984-1985 ve 1996-1997 sezonlarında yeşil-siyahlı takımla Kadıköy'de yaptığı maçlardan 7-0'lık sonuçlarla galip ayrıldı.

Süper Lig'de oynadığı son dokuz maçın sadece birini kazanan Denizlispor, tek galibiyetini geçen hafta Yeni Malatyaspor'u yenerek aldı. Denizlispor'u çalıştıran Bülent Uygun, sezonun ilk yarısında Kayserispor'un başındayken Fenerbahçe'yi mağlup etmişti. Süper Lig tarihinde aynı sezonda iki farklı takımla sarı lacivertli ekibi yenen tek teknik direktör Yılmaz Vural. Fenerbahçe, Süper Lig'e bu sezon yükselen takımlarla oynadığı dört maçı da kazandı ve rakip filelere toplam 14 gol gönderdi. Bu sezon Vedat Muriqi'nin gol attığı 11 Süper Lig maçının sadece birinde puan kaybeden Fenerbahçe, bu puan kaybını geçen hafta Antalyaspor deplasmanında yaşadı.

Bu sezon Süper Lig'e yükselen takımlara en fazla gol atan iki oyuncudan biri Vedat Muriqi. Denizlispor'un deplasmanda attığı son beş golün üçünü kaydeden Hugo Rodallega, Süper Lig kariyerinde Fenerbahçe'ye tek golünü Kasım 2016'da attı. Denizlispor'u çalıştıran Bülent Uygun, Süper Lig kariyerinde Fenerbahçe'yi deplasmanda henüz mağlup edemedi.





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