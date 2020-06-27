Canlı | Fenerbahçe Yeni Malatyaspor

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Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Fenerbahçe evinde Yeni Malatyaspor ile karşılaşıyor.

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Sarı-lacivertliler, oynadığı son 2 resmi karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı. Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde sahasında Trabzonspor'a 3-1 yenilen Fenerbahçe, ligde de deplasmanda Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup oldu. Fenerbahçe, haftaya 43 puanla 7. basamakta giriyor.



* Fenerbahçe'de Simon Falette, adalesindeki sertleşmeden dolayı tedbir amaçlı kadrodan çıkarıldı.



* Mehmet Ekici bu maçta ilk 11'de görev yapıyor. Jailson da orta sahada oynayacak. Gustavo bu maçta stoperde görev yapıyor.

FENERBAHÇE - YENİ MALATYASPOR MAÇININ 11'LERİ

Fenerbahçe: Altay, Dirar, Serdar, Gustavo, Hasan Ali, Ozan, Jailson, Deniz, Mehmet Ekici, Rodrigues, Vedat

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Sakıb, Robin Yalçın,Murat Yıldırım, Gökhan Töre, Acquah, Hafez, Umut Bulut

3 oyuncu ceza sınırında

Fenerbahçe'de BtcTurk Yeni Malatyaspor maçı öncesi 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde Vedat Muric, Garry Rodrigues ve Tolga Ciğerci, kart görmeleri durumunda 30. haftadaki Göztepe maçında forma giyemeyecek.

Yeni Malatyaspor ile 6. randevu

Fenerbahçe ile Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de 6. kez karşı karşıya geliyor.

İki takım arasında geride kalan 5 maçtan 3'ünü sarı-lacivertliler, birini sarı-siyahlılar kazandı, bir karşılaşma da berabere sonuçlandı. Fenerbahçe'nin 8 golüne, Malatya ekibi 4 golle yanıt verdi.

Fenerbahçe, evinde oynadığı 2 maçta Yeni Malatyaspor'u 3-1 ve 3-2'lik skorlarla mağlup etti.

İSTATİSTİKLER

Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor'u konuk ettiği iki Süper Lig maçından da üçer gollü galibiyetlerle ayrıldı. Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe ile oynadığı son üç Süper Lig maçının ikisinden puanla ayrılmayı başardı. Süper Lig'de oynadığı son dokuz maçın sadece birini kazanan Fenerbahçe, tek galibiyetini son iç saha karşılaşmasında aldı.

Süper Lig'deki 12 haftalık galibiyeti hasretini son karşılaşmada Göztepe'yi yenerek sonlandıran Yeni Malatyaspor, Ekim 2019'dan bu yana üst üste iki maç kazanamıyor.

Bu sezon 43 puan toplayan Fenerbahçe, Süper Lig'in 18 takımlı ve üç puanlı sistemde oynanmaya başladığı 1994/95'ten bu yana 28. haftalar itibarıyla daha düşük puana sadece geçen sezon ulaşmıştı.

Süper Lig tarihinde İstanbul takımlarına konuk olduğu 14 maçın sadece birini kazanan Yeni Malatyaspor, tek galibiyetini bu sezon Beşiktaş deplasmanında aldı. Süper Lig'de çıktığı son dört iç saha maçında sadece bir gol atabilen Vedat Muriqi, daha önce üst üste beş karşılaşmada rakip fileleri havalandırırken ortalama 3.9 şutta 1 gol kaydetmişti. Yeni Malatyaspor'un Süper Lig'de attığı son dört golün üçünde Vidar Kjartansson'un doğrudan katkısı var.

Yeni Malatyaspor'u çalıştıran Hikmet Karaman'ın Süper Lig kariyerinde en fazla yenilgi aldığı üç takımdan biri Fenerbahçe. Geçen sezon Kayserispor'un başındayken Fenerbahçe'yi yenen Hikmet Karaman, Süper Lig kariyerinde rakibi karşısında ilk kez üst üste iki galibiyet almak için sahaya çıkıyor.

Fenerbahçe Yeni Malatyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 18.30'da başlayan karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetiyor. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

Yeni Malatyaspor çıkışa geçmeyi hedefliyor

İkinci yarıdaki ilk galibiyetini geçen hafta evinde Göztepe karşısında alan BtcTurk Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe maçından da puan veya puanlarla dönerek alt sıralardan kurtulmanın planlarını yapıyor.

Süper Lig'de 188 gün sonra 3 puanla tanışan BtcTurk Yeni Malatyaspor, bu hafta deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçından da puan veya puanlarla dönerek çıkışa geçmenin hesabını yapıyor.

Süper Lig'de üçüncü sezonunu geçiren ve ilk yarıda aldığı puanlarla dikkati çeken Malatya ekibi, ikinci yarıda istediği performansı sahaya yansıtamadı.

Sarı-siyahlılar, ikinci yarıda oynadığı 11 karşılaşmada 1 galibiyet, 1 beraberlik alırken 9 maç sahadan yenik ayrıldı.

Süper Lig'de son galibiyetini 188 gün sonra, geçen hafta Göztepe karşısında alan BtcTurk Yeni Malatyaspor, ligin 29. haftasında deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçında da puan almanın planını yapıyor.

Ligde alt sıralardan kurtulmak isteyen sarı-siyahlılar, her maça final gözüyle bakıyor.

İstanbul'daki tek galibiyet Beşiktaş'a karşı

Süper Lig'de üçüncü sezonunu geçiren Yeni Malatyaspor, İstanbul ekipleriyle deplasmanda oynadığı 14 karşılaşmada tek galibiyetini bu sezon Beşiktaş'a karşı aldı.

Kalan maçlar final niteliğinde

Malatya ekibi, sezonun son 6 haftasında her biri final niteliğinde maçlara çıkmaya hazırlanırken, özellikle iç sahada oynayacağı 3 müsabakayı kümede kalma bileti olarak görüyor.

Şu ana kadar 28 puan toplayan Yeni Malatyaspor, kalan haftalarda Fenerbahçe (D), Gençlerbirliği, Demir Grup Sivasspor (D), Beşiktaş, Çaykur Rizespor (D) ve Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.

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