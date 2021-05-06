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Basketbol
Haber Giriş: 06.05.2021 - 16:25 | Son Güncelleme:

Canlı: Fenerbahçe Öznur Kablo Galatasaray maçı

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Canlı: Fenerbahçe Öznur Kablo Galatasaray maçı

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi final serisinin ilk maçında Fenerbahçe Öznur Kablo ile Galatasaray karşı karşıya geliyor.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi final serisinin ilk maçında Fenerbahçe Öznur Kablo, Galatasaray'ı konuk ediyor.

FENERBAHÇE ÖZNUR KABLO 62-60 GALATASARAY

Dördüncü çeyrek oynanıyor...

İlk çeyrek sonucu: 26-18

İkinci çeyrek sonucu: 34-28

Üçüncü çeyrek sonucu: 60-47

Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanan karşılaşma, saat 16.00'da başlaydı ve Tivibu Spor'dan yayınlanıyor.

Canlı: Fenerbahçe Öznur Kablo Galatasaray maçı

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