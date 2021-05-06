Canlı: Fenerbahçe Öznur Kablo Galatasaray maçı
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi final serisinin ilk maçında Fenerbahçe Öznur Kablo ile Galatasaray karşı karşıya geliyor.
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi final serisinin ilk maçında Fenerbahçe Öznur Kablo, Galatasaray'ı konuk ediyor.
FENERBAHÇE ÖZNUR KABLO 62-60 GALATASARAY
Dördüncü çeyrek oynanıyor...
İlk çeyrek sonucu: 26-18
İkinci çeyrek sonucu: 34-28
Üçüncü çeyrek sonucu: 60-47
Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanan karşılaşma, saat 16.00'da başlaydı ve Tivibu Spor'dan yayınlanıyor.
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