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Canlı | Fenerbahçe Medicana - Galatasaray Daikin (Voleybol maçı)

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#Fenerbahçe#Galatasaray#Voleybol
Canlı | Fenerbahçe Medicana - Galatasaray Daikin (Voleybol maçı)
Oluşturulma Tarihi: Nisan 14, 2025 17:15

Fenerbahçe Medicana ile Galatasaray Daikin, Sultanlar Ligi Play-Off yarı finalinde karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi haberimizden takip edebilirsiniz.

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Sultanlar Ligi’nin yarı finalinde Fenerbahçe Medicana ile Galatasaray Daikin kozlarını paylaşıyor. Yarı final serisinin ilk 2 maçı 1-1'lik eşitlikle geçti. Bu mücadeleyi kazanan finale adını yazdıracak.

Üçüncü set oynanıyor

Fenerbahçe Medicana: 1

Galatasaray Daikin: 1

İlk set sonucu: Fenerbahçe 23-25 Galatasaray

İkinci set sonucu: Fenerbahçe 25-20 Galatasaray

Fenerbahçe Medicana - Galatasaray Daikin maçı saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe Medicana-Galatasaray Daikin derbisi Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanıyor. Karşılaşma saat 17.00'de başladı ve TRT Spor Yıldız'dan canlı olarak yayınlanıyor.

VAKIFBANK'IN RAKİBİ OLACAK

Fenerbahçe Medicana-Galatasaray Daikin mücadelesinin kazanan taraf, Voleybol Sultanlar Ligi finalinde VakıfBank'ın rakibi olacak.

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#Fenerbahçe#Galatasaray#Voleybol

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