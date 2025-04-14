Canlı | Fenerbahçe Medicana - Galatasaray Daikin (Voleybol maçı)

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Sultanlar Ligi’nin yarı finalinde Fenerbahçe Medicana ile Galatasaray Daikin kozlarını paylaşıyor. Yarı final serisinin ilk 2 maçı 1-1'lik eşitlikle geçti. Bu mücadeleyi kazanan finale adını yazdıracak.
Üçüncü set oynanıyor
Fenerbahçe Medicana: 1
Galatasaray Daikin: 1
İlk set sonucu: Fenerbahçe 23-25 Galatasaray
İkinci set sonucu: Fenerbahçe 25-20 Galatasaray
Fenerbahçe Medicana - Galatasaray Daikin maçı saat kaçta hangi kanalda?
Fenerbahçe Medicana-Galatasaray Daikin derbisi Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanıyor. Karşılaşma saat 17.00'de başladı ve TRT Spor Yıldız'dan canlı olarak yayınlanıyor.
VAKIFBANK'IN RAKİBİ OLACAK
Fenerbahçe Medicana-Galatasaray Daikin mücadelesinin kazanan taraf, Voleybol Sultanlar Ligi finalinde VakıfBank'ın rakibi olacak.