Canlı | Fenerbahçe İstanbulspor maçı
Fenerbahçe ile İstanbulspor, milli maç arasında hazırlık mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi haberimizden anbean takip edebilirsiniz.
Fenerbahçe, hazırlık maçında İstanbulspor ile kozlarını paylaşıyor.
İkinci yarı oynanıyor
Fenerbahçe: 1
İstanbulspor: 2
Goller: 7' Sinan Gümüş, 40' Rroca, 42' Lemos
FENERBAHÇE'NİN İLK 11'İ: Harun, Lemos, Serdar, Sadık, Caner, Gustavo, Mert Hakan, Sosa, Sinan Gümüş, Cisse, Ademi
YEDEKLER: Oytun, Bartu, Tolga, Serhat, Gülhan, Eyüp, Mikail
Fenerbahçe İstanbulspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe İstanbulspor hazırlık maçı bugün saat 17:00'da başladı. Karşılaşma Fenerbahçe'nin Youtube kanalında katıl abonesi olan taraftarlarına açık olacak. (Tüm katıl paketleri maç yayını için yeterli)
İki Takım Ağustos ayında da karşılaşmış, Fenerbahçe rakibini 4-0 mağlup etmişti..
Fenerbahçe, yeni transferlerin de görev aldığı maçta İstanbulspor'u 4-0 mağlup etti.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Serdar Aziz, 37. dakikada Vedat Muriqi, 53. dakikada Alper Potuk ve 73'te Mevlüt Erdinç kaydetti.
Yeni transferler Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Mert Hakan Yandaş, İstanbulspor maçına ilk 11'de başlamıştı.
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