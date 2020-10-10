MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriCanlı | Fenerbahçe İstanbulspor maçı
GeriFutbol Canlı | Fenerbahçe İstanbulspor maçı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 10.10.2020 - 11:46 | Son Güncelleme:

Canlı | Fenerbahçe İstanbulspor maçı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Canlı | Fenerbahçe İstanbulspor maçı
Abone Olgoogle-news

Fenerbahçe ile İstanbulspor, milli maç arasında hazırlık mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi haberimizden anbean takip edebilirsiniz.

Fenerbahçe, hazırlık maçında İstanbulspor ile kozlarını paylaşıyor.

İkinci yarı oynanıyor

Fenerbahçe: 1

İstanbulspor: 2

Goller: 7' Sinan Gümüş, 40' Rroca, 42' Lemos

FENERBAHÇE'NİN İLK 11'İ: Harun, Lemos, Serdar, Sadık, Caner, Gustavo, Mert Hakan, Sosa, Sinan Gümüş, Cisse, Ademi

YEDEKLER: Oytun, Bartu, Tolga, Serhat, Gülhan, Eyüp, Mikail

Fenerbahçe İstanbulspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe İstanbulspor hazırlık maçı bugün saat 17:00'da başladı. Karşılaşma Fenerbahçe'nin Youtube kanalında katıl abonesi olan taraftarlarına açık olacak. (Tüm katıl paketleri maç yayını için yeterli)

İki Takım Ağustos ayında da karşılaşmış, Fenerbahçe rakibini 4-0 mağlup etmişti..

Fenerbahçe, yeni transferlerin de görev aldığı maçta İstanbulspor'u 4-0 mağlup etti.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Serdar Aziz, 37. dakikada Vedat Muriqi, 53. dakikada Alper Potuk ve 73'te Mevlüt Erdinç kaydetti.

Yeni transferler Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Mert Hakan Yandaş, İstanbulspor maçına ilk 11'de başlamıştı.

Canlı | Fenerbahçe İstanbulspor maçı

Sultanlar Ligi keyfi CANLI YAYINLARLA Misli.com'da! Tüm maçları canlı izle...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle