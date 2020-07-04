Canlı | Fenerbahçe Göztepe

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Süper Lig'de 30. hafta maçında Fenerbahçe ile Göztepe kozlarını paylaşıyor.

İkinci yarı oynanıyor

Fenerbahçe: 2

Göztepe: 0

Goller: 25' Ferdi, 45+2' Ferdi

1' Fenerbahçe'de henüz ilk dakikada soldan ceza sahasına giren Muriqi'in pasında Deniz Türüç yerden etkili vurdu ancak kaleci Beto topu son anda kornere çeldi.

3' Mücadelenin 3. dakikasında Berkan'ın pasını kontrol eden Wilczek sol ayağıyla çok sert vurdu fakat kaleci Altay gole izin vermedi.

8' Tolgay'ın pasıyla sağdan ceza sahasına giren Deniz Türüç pasını kale sahasına aktardı. Vedat Muriqi zor bir durumda vuruşunu yaparken Beto bir kez daha gole izin vermedi.

23' Göztepe'de sakatlık yaşayan Serdar Gürler yerini Stefano Napoleoni'ye bıraktı.

25' Hasan Ali sol kenardan topu Ferdi'ye gönderdi, genç oyuncu tek vuruşla Beto'yu mağlup etti.

45+2' Sol çaprazda topla buluşan Ferdi, müthiş bir vuruşla Beto'yu ikinci kez avladı.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Dirar, Serdar, Falette, Hasan Ali, Tolgay, Gustavo, Deniz, Ferdi, Ozan, Muriqi

Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Alpaslan, Berkan, Soner, Borges, Mossoro, Tripic, Serdar, Wilczek

Bu sezon geri düştüğü Süper Lig maçlarında en fazla puan toplayan takım olan Fenerbahçe, Tahir Karapınar yönetiminde çıktığı iki iç saha maçını da geriden gelerek kazandı.

Fenerbahçe'nin Süper Lig'de attığı son altı golün beşi maçların 87. dakika ve sonrasında gelirken; diğer golü Yeni Malatyaspor karşılaşmasının 70. dakikasında Vedat Muriqi kaydetti. Geçen hafta Yeni Malatyaspor'a attığı iki golle Süper Lig kariyerindeki en skorer sezonuna ulaşan Ozan Tufan, bu gollerin tamamını iç sahada buldu. Vedat Muriqi'nin Süper Lig kariyerinde gol atamadığı rakipleri arasında en fazla karşılaştığı ve kalesine en fazla şut çektiği takım Göztepe. Süper Lig'de çıktığı son üç maçta birer gol kaydeden Göztepe savunmacısı Alpaslan Öztürk, bu sezon en az 4 golü bulunan oyuncular arasında çektiği isabetli şutları en yüksek yüzdeyle gole çeviren isim konumunda. Serdar Gürler bu sezon Süper Lig'de attığı yedi golün beşini deplasmanda kaydetti. Lige döndükleri 2017/18'den bu yana Göztepe formasıyla bir sezonda daha fazla dış saha golü atan tek isim Adis Jahovic.

Fenerbahçe Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanıyor?

Fenerbahçe Göztepe maçı bu akşam saat 21:00'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

Farklı skorlar

Fenerbahçe ile Göztepe arasında geride kalan 51 lig maçında en farklı skora sarı-lacivertliler imza attı. 1974-1975 sezonunda İstanbul'da yapılan maçta Fenerbahçe sahadan 7-1 galip ayrıldı. Göztepe ise toplam 8 kez yendiği rakibi karşısında 7 galibiyetini tek farklı skorlarla elde etti, 1970-1971 sezonunda evinde 3-1 kazandı.

3 oyuncu ceza sınırında

Fenerbahçe'de Göztepe maçı öncesi 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Vedat Muric ve Deniz Türüç, kart görmeleri durumunda Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek. Fenerbahçe'de bu iki oyuncunun yanı sıra sakatlığı bulunan Tolga Ciğerci de sarı kart ceza sınırında yer alıyor.