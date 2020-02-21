Canlı | Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi son dakika gelişmeleri

Mubahirinden Derbi Özel | Türkiye nefesini tuttu, gözler hafta sonu oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde. Bu zorlu maç öncesi takım muhabirlerimiz kulüpten son bilgileri canlı yayında aktarıyor...



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Fenerbahçe cephesi:



Fenerbahçe'nin DNA'sında Kadıköy'de kazanmak var.



Galatasaray cephesi:



Lemina konusuna noktayı koyabiliriz. Pazar günü sahada olma şansı yok. İkinci derecede yaralanma var adelesinde. Falcao'nun birkaç hafta önce yaşadığı sakatlığın aynısı. Sakatlığın tedavi süresi ise 2 ila 4 hafta. Lemina, bu maçta forma giymesi durumunda tüm sezonu riske atabilir.