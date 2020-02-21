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GeriFutbol Canlı | Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi son dakika gelişmeleri
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Futbol
Haber Giriş: 21.02.2020 - 14:40,Son Güncelleme:/

Canlı | Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi son dakika gelişmeleri

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Hürriyet’in Fenerbahçe ve Galatasaray muhabirleri Süleyman Arat ile Ali Naci Küçük, Kadıköy’de oynanacak dev derbiyi masaya yatırıyor...

Mubahirinden Derbi Özel | Türkiye nefesini tuttu, gözler hafta sonu oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde. Bu zorlu maç öncesi takım muhabirlerimiz kulüpten son bilgileri canlı yayında aktarıyor...

DERBİ ÖZEL YAYININI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Fenerbahçe cephesi:

Fenerbahçe'nin DNA'sında Kadıköy'de kazanmak var.

Galatasaray cephesi:

Lemina konusuna noktayı koyabiliriz. Pazar günü sahada olma şansı yok. İkinci derecede yaralanma var adelesinde. Falcao'nun birkaç hafta önce yaşadığı sakatlığın aynısı. Sakatlığın tedavi süresi ise 2 ila 4 hafta. Lemina, bu maçta forma giymesi durumunda tüm sezonu riske atabilir. 

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