Canlı | Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi son dakika gelişmeleri
Hürriyet’in Fenerbahçe ve Galatasaray muhabirleri Süleyman Arat ile Ali Naci Küçük, Kadıköy’de oynanacak dev derbiyi masaya yatırıyor...
Mubahirinden Derbi Özel | Türkiye nefesini tuttu, gözler hafta sonu oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde. Bu zorlu maç öncesi takım muhabirlerimiz kulüpten son bilgileri canlı yayında aktarıyor...
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Fenerbahçe cephesi:
Fenerbahçe'nin DNA'sında Kadıköy'de kazanmak var.
Galatasaray cephesi:
Lemina konusuna noktayı koyabiliriz. Pazar günü sahada olma şansı yok. İkinci derecede yaralanma var adelesinde. Falcao'nun birkaç hafta önce yaşadığı sakatlığın aynısı. Sakatlığın tedavi süresi ise 2 ila 4 hafta. Lemina, bu maçta forma giymesi durumunda tüm sezonu riske atabilir.
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