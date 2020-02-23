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Spor Arena
Haber Giriş: 23.02.2020 - 17:43,Son Güncelleme:/

Canlı | Fenerbahçe-Galatasaray

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Canlı | Fenerbahçe-Galatasaray
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Süper Lig'in 23'üncü haftası kapsamında Fenerbahçe, Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda Galatasaray'ı ağırlıyor. Bu mücadeleyi Spor Arena Canlı Anlatım servisinden anbean takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER

Fenerbahçe'nin ilk 11'i: Altay, Isla, Jailson, Serdar, Hasan Ali, Ozan, Tolgay, Dirar, Kruse, Tolga, Muriqi

Galatasaray'ın ilk 11'i: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Ömer, Belhanda, Feghouli, Henry, Falcao

Canlı | Fenerbahçe-Galatasaray

Fenerbahçe taraftarı, Galatasaray derbisi için stada giriş yaptı! Fenerbahçe - Galatasaray derbisine saatler kala sarı lacivertli taraftarlar, Ülker Stadyumu'na girmeye başladı.
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"KADIKÖY’DE DURUM DEĞİŞMEZ"

Fenerbahçeli taraftarlar, Galatasaray’a karşı kurdukları üstünlüğün devam edeceğini, taraftarın takımının arkasında olduğu sürece geleneğin devam edeceğine vurgu yaptı. Takıma, yönetime ve teknik heyete güvenlerinin tam olduğunu belirten taraftarlar, sarı-lacivertlilerin mağlup olmasında ise teknik direktör Ersun Yanal’ın görevine devam etmesi gerektiğinin altını çizgi. Bir taraftar, "Fenerbahçe, Galatasaray’ı 1 sene, hatta 10 sene daha yener. Bunun devamı gelecek. Fenerbahçe’nin Galatasaray karşısında hiçbir çaresi yok" ifadelerini kullanırken bir taraftar ise "22 yıldır yenemiyorlar değil bu sene 44 sene daha yenemezler" şeklinde konuştu.

GALATASARAY’A GÜVEN TAM

Galatasaraylılar da derbide takımlarına güvenlerinin tam olduğunu dile getirdi. Bu yıl, yıllardır süren şansızlıklarına son vereceklerine inandıklarını belirten sarı-kırmızılı taraftarlar, teknik direktör Fatih Terim ve takımın, zorlu Kadıköy deplasmanından puan veya puanlarla döneceğini söyledi. Bir taraftar ise takımda sakatlığı yüzünden bu sezon istediği forma şansını bulamayan Falcao’yu eleştirdi. Ayrıca dostluk içinde bir maç olması dileğinde bulunan Galatasaraylı taraftar, "Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor hepsi dostlar. Saha dışında çay, kahve içiyorlar, dostlar ama bunu sahada da yapsınlar" diye konuştu.

 

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