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Canlı: Fenerbahçe - Beşiktaş Vodafone

#Fenerbahçe#Beşiktaş Vodafone#Kadın Futbolu

Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Fenerbahçe ve lider Beşiktaş Vodafone kozlarını paylaşıyor.

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Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Fenerbahçe ve lider Beşiktaş Vodafone karşı karşıya geliyor.

Ligin ikinci yarısı derbiyle başlıyor. A Grubu'nda yer alan Fenerbahçe, lider Beşiktaş'ı konuk ediyor.

CANLI SKOR: FENERBAHÇE 2-0 BEŞİKTAŞ VODAFONE

10' Zenatha, 40' Kennya

Devre arası

İLK 11'LER

Fenerbahçe XI: Ezgi, Demet, Jessica, Nina, İlayda, Fatma, Yenney, Setenay, Zenatha, Shameeka, Kennya

Beşiktaş XI: Fatma, Didem, Santos, Çiğdem, Berna, Sedanur, Gizem, Elif, Zeynep, Yağmur, Mariana

Beşiktaş önde, Fenerbahçe takipte

Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş Vodafone bu sezona da damgasını vuruyor. Ligde bir maçı eksik olan siyah-beyazlılar 10 maçta yenilgi yüzü görmedi. 48 gol atan Kartal kalesinde 5 gol gördü.

Süper Lig'de ilk sezonunu geçiren Fenerbahçe, 10 maçta 8 galibiyet alırken 2 yenilgi yaşadı. Sarı-lacivertliler 46 gol atarken kalesinde 7 gol gördü. 24 puanı bulunan Fenerbahçe, Beşiktaş'ın ardından 2. sırada yer alıyor.

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Ligin ilk maçında karşılaşan ezeli rakiplerin mücadelesinde Beşiktaş 2-1 galip ayrılmıştı.

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#Fenerbahçe#Beşiktaş Vodafone#Kadın Futbolu

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