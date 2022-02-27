Canlı: Fenerbahçe - Beşiktaş Vodafone

Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Fenerbahçe ve lider Beşiktaş Vodafone karşı karşıya geliyor.
Ligin ikinci yarısı derbiyle başlıyor. A Grubu'nda yer alan Fenerbahçe, lider Beşiktaş'ı konuk ediyor.
CANLI SKOR: FENERBAHÇE 2-0 BEŞİKTAŞ VODAFONE
10' Zenatha, 40' Kennya
Devre arası
İLK 11'LER
Fenerbahçe XI: Ezgi, Demet, Jessica, Nina, İlayda, Fatma, Yenney, Setenay, Zenatha, Shameeka, Kennya
Beşiktaş XI: Fatma, Didem, Santos, Çiğdem, Berna, Sedanur, Gizem, Elif, Zeynep, Yağmur, Mariana
Beşiktaş önde, Fenerbahçe takipte
Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş Vodafone bu sezona da damgasını vuruyor. Ligde bir maçı eksik olan siyah-beyazlılar 10 maçta yenilgi yüzü görmedi. 48 gol atan Kartal kalesinde 5 gol gördü.
Süper Lig'de ilk sezonunu geçiren Fenerbahçe, 10 maçta 8 galibiyet alırken 2 yenilgi yaşadı. Sarı-lacivertliler 46 gol atarken kalesinde 7 gol gördü. 24 puanı bulunan Fenerbahçe, Beşiktaş'ın ardından 2. sırada yer alıyor.
Ligin ilk maçında karşılaşan ezeli rakiplerin mücadelesinde Beşiktaş 2-1 galip ayrılmıştı.