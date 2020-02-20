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Spor Arena
Haber Giriş: 20.02.2020 - 10:23,Son Güncelleme:/

Canlı | Fenerbahçe Beko-Real Madrid

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Canlı | Fenerbahçe Beko-Real Madrid

THY Avrupa Ligi 25'inci Hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko, Real Madrid'i konuk ediyor. Bu mücadeleyi Spor Arena Canlı Anlatım Servisinden anbean takip edebilirsiniz.

THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko, Real Madrid'i ağırlıyor. Bein Sports Haber kanalından izlenebilecek ve Spor Arena canlı anlatım sayfamızdan 3 boyutlu bir şekilde takip edebileceksiniz.

Canlı | Fenerbahçe Beko-Real Madrid

Bu zorlu mücadeleye siz de Misli.com üzerinden Canlı iddaa oynayabilir, Tek Maç imkanıyla bahis yaparak Euroleague heyecanına ortak olabilirsiniz...

Canlı | Fenerbahçe Beko-Real Madrid

MAÇ ÖNÜ NOTLAR

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda bu sezon istediği performansı sergileyemeyen sarı-lacivertli ekip, 25. haftaya 11 galibiyet, 13 mağlubiyetle 9. sırada girdi.

Real Madrid ise 18 galibiyet, 6 yenilgiyle lider Anadolu Efes'in ardından ikinci sırada yer aldı.

THY Avrupa Ligi'nde sezonun ilk yarısında İspanya'da oynanan maçı Real Madrid 81-77 kazanmıştı.

Scottie Wilbekin gerilimi Selim Ayan'ı işinden ettiFenerbahçe Beko'nun Maccabi Tel Aviv ile oynadığı maçın ardından Scottie Wilbekin’in hareketi tribünleri sinirlendirirken bu esnada taraftarın hışmına uğrayan Erkek Basketbol Takımı’nın İdari İşler Sorumlusu Selim Ayan işinden oldu.
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AVRUPA'DA 534. MAÇ

Fenerbahçe Beko, bugünkü karşılaşmayla Avrupa kupalarında 534. mücadelesine çıkacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa'da oynadığı 533 karşılaşmada 306 galibiyet elde etti, 227 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde ise yaptığı 331 maçın 195'ini kazandı, 136'sında ise sahadan mağlup ayrıldı.

Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi'nde Real Madrid ile 20 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakaların 11'ini eflatun-beyazlılar, 9'unu ise sarı-lacivertliler kazandı.

Canlı | Fenerbahçe Beko-Real Madrid

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