Canlı - Fenerbahçe Başkanı Ali Koç konuşuyor

Haberin Devamı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TRT Spor'da sarı-lacivertlilerin gündemine dair özel açıklamalar ve Türk futboluna ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

Ali Koç'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Küçük yaşta İngiltere'ye yatılı okumaya gittim, oradaki takımım Arsenal'di. PSG başkanı Nasser de benim yakın dostum. Çok arada deredeyim ama Nasser için PSG alsın isterim. Onlar için 'o sene bu sene' gibi görünüyor."

"BU SENEKİ DERBİ PERFORMANSIMIZ KABUL EDİLEMEZ"

"Beşiktaş mağlubiyeti ve bu seneki derbi performansımız kabul edilemez."

"GÖREVİMİZE DEVAM EDİYORUZ"

"Ben ve arkadaşlarım Yüksek Divan Kurulu'nda söylediğimiz aynı noktadayız, görevimize devam ediyoruz."

Haberin Devamı

"FENERBAHÇE KURUMSAL VE MALİ OLARAK İYİ NOKTADA"

"Biz göreve geldiğimizde UEFA'nın kapağında batmaya en yakın kulüp Fenerbahçe olarak gösteriliyor. Finansal Fair Play vardı ve manevra alanımız kısıtlıydı. Geldiğimiz noktada Fenerbahçe, kurumsal ve mali olarak iyi noktada."

"TARAFTARIN ÖFKESİ ÇOK ÇÜNKÜ BEKLENTİSİ ÇOK"

"Taraftarın öfkesi çok, çünkü beklentisi çok. Diğer camialar uzun yıllar şampiyon olamadı, biz de benzer dönemi yaşıyoruz. Bizim dönemde dijital medya var, eleştiriler yüksek sesle çıkabiliyor. Bu tepkileri anlıyorum, başarı isteği normal."

"BİZİM TARAFTARLIĞIMIZ BUGÜNÜN TARAFTARLIĞINDAN BİRAZ FARKLI"

"Benim taraftarlığım, daha doğrusu bizim jenerasyonun taraftarlığı bugünün taraftarlığından biraz farklı. Biz pazara kadar değil mezara kadar kültüründen gelen insanlarız. Gençler sabırsız. Z kuşağı vefa konusunda esnek. Çabuk pozisyon değiştirebiliyorlar, iş değiştirmeye açıklar... Bu değişik. Doğru-yanlış söylemiyorum, taraftarlık anlayışı olarak farklı diyorum."

"BEN TRİBÜNDE OLSAYDIM, YÖNETİME DESTEK OLURDUM"

Ben bugün tribünde olsaydım, yönetime destek olurdum. Bugünün taraftarını da anlamak durumundayız ama maçtaki tepkiler... Oyunculara tepkiyi anlamıyorum. Zenit ile oynadığımız hazırlık maçında bile istifa tezahüratları oldu. Oyunculara maç bitene kadar destek olun. Maç içinde bize dediğiniz zaman da etkileniyor çocuklar. Bu kısmını anlamış değilim. Bizim tribünümüzde olan şeyler değildi, Aziz Başkan'ın son dönemlerinde oldu.

Haberin Devamı

"RAKİP TAKIM TARAFTARI OLSAYDIM, FENERBAHÇE'NİN BÖLÜNMÜŞLÜĞÜNDEN HAZ DUYARDIM"

"Fenerbahçe, birçok sıkıntıdan taraftarı sayesinde güçlü çıkmıştır ancak bugün geldiğimiz noktada, en büyük rekabet avantajımız bir nebze kaybedilmiş, hatta dezavantaj konumuna gelmiş, rakiplerimizin ekmeğine yağ sürecek noktaya gelmiştir. Ben rakip takım taraftarı olsaydım, Fenerbahçe'nin bu bölünmüşlüğünden haz duyardım."

"ELEŞTİRMEK VE TEPKİ KOYMAK KADAR KULÜBÜ YÖNETENLERİ SAHİPLENMEK DE DEMOKRATİK BİR HAK"

"Biz göreve gelmeden önce Aziz Yıldırım'ı koruyanlar için 'Azizbahçe' diyorlardı. Şimdi yönetime sahip çıkanlara 'paralı köpekler' diyorlar. Eleştirmek, tepki koymak bir demokratik hak. Ancak kulübü yönetenleri sahiplenmek de demokratik hak. Öyle bir noktaya geldik ki, kulübün arkasında durmayan ve tepki vermeyenlere hakaret ediliyor. Fenerbahçe bu sarmaldan çıkmak zorunda."

Haberin Devamı

"İSTİFA ETMEYİ DOĞRU BULMUYORUM"

"İstifa etmeyi doğru bulmuyorum. İmza kampanyası yapılıyor. Demokratik haktır, saygı duyuyorum. Bu kadar olaydan sonra camiamız bizi onur kırıcı şekilde yollamak istiyorsa bu da kaderde varmış deriz. Boynumuz kıldan ince deriz. Ama bunu hak etmediğimizi ve bu yöntemin camiamıza yakışmadığını düşünüyoruz. İmza toplayarak başkan göndermek, Fenerbahçe'ye yakışmaz."

"MOURINHO'YLA DEVAM!"

"Jose Mourinho'nun kredisi taraftarın gözünde bizden çok daha fazla. Ben bugüne kadar hiçbir hocamı ve futbolcumu adres göstermedim. Varsa bir problem bendedir.

Ben Fenerbahçe menfaatleri çerçevesinde Mourinho'nun devam etmesi gerektiğini düşünüyorum.

Haberin Devamı

Devre arasında Mourinho'ya iki yıl için 36 milyon euroluk teklif geldi, kabul etmedi. Tango iki kişi ile yapılır. Jose Mourinho eğer gitmek isterse şartlar belli. Ondan farklı bir şey gelirse bakarız."

"MOURINHO'YU BİRKAÇ KONUDA İKAZ ETTİM, SONRADAN GELİP ÖZÜR DİLEDİ"

"Birkaç konuda Jose Mourinho'yu ikaz ettim, sonradan benim dediğim gibi çıktı ve gelip özür diledi. Her türlü geri bildirime açık bir insan."

"İNANIYORUM, MOURINHO FENERBAHÇE'Yİ ŞAMPİYON YAPACAK!"

"Mourinho'nun başardıklarını kimse inkar edemez. Son dönemde de Avrupa şampiyonluğu var. Mourinho, Mourinho'dur. Bunu tartışamayız. İnanıyorum ki Mourinho, Fenerbahçe'yi şampiyon yapacaktır. Zaten anlaşmayı da bu nedenle iki senelik yaptık."