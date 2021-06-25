Canlı: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç kongrede konuşuyor!

Fenerbahçe Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda başkan Ali Koç, açıklamalar yapıyor.

İşte Ülker Stadı'nda gerçekleştirilecek olan kongrede tek başına seçime girecek olan Ali Koç'un açıklamaları;

Bu konu artık gündeme gelmesi gereken bir konuydu. Aidat konusu 50 lira yakışmıyor. 121 kişinin önergesi, 250 lirayı öneriyorlar.

NEREDEYSE BİZ BORÇLU ÇIKACAĞIZ

Biz geldiğimiz zaman durumların nasıl olduğunu anlatmaya çalışıyoruz, biz enkaz edebiyatı yapmıyoruz. Avrupa'nın analizinde de en riskli kulübün Fenerbahçe çıkması tesadüf değildir. Dün eski yönetim anlatıyor, neredeyse biz borçlu çıkacağız.

ZATEN REKOR KIRDIK

Bayram Markel kardeşimiz boksta olimpiyat kotasını aldı, rakamımız 19'e çıktı. 25 diyorlar, 22'ye razıyız. Zaten rekor kırdık

HERKES İKİNCİ ŞANSI HAK EDER

İki kongre üyemizle yollarımızı ayırdık, ihraç kararı verildi. İhraç edilen üyeleri yeniden kazandırmak istiyoruz. Hayatta herkes ikinci şansı hak eder, ben böyle bir affedilme konusuna karşı değilim

KARŞILIĞINI ALAMADIK

Sizlerin çok büyük beklentileri vardı, bizim de öyle... Bu geçirdiğimiz zorlu 3 senede, niyetlerimizin, emeklerimizi, çabalarımızın, hedeflerimizin, kalbimizin karşılığını ne yazık ki alamadık

İSTEDİKLERİMİZ OLMADI

Futbolda istediklerimiz olmadı, seçtiğimiz hocalar, onlarla yapmak istediklerimiz olmadı. Beklenti çok yüksekti, hele ilk sene yaşadığımız hayal kırıklığı büyük üzüntülere, acılara sebebiyet verdi"

YEPYENİ BİR SAYFA AÇIYORUZ

Yepyeni bir sayfa açıyoruz. Her zamankinden daha fazla motiveyiz, hırslıyız. Önümüzdeki sezondan başlamak üzere hepimizin mutlu olacağı bir dönem yaşayacağız

HERKESE GÖSTERECEKTİK

Sivas maçında yaşadığımız hayal kırıklığı yaşamasaydık doğru hareketle şampiyon olabildiğimizi herkese gösterecektik. Şampiyonluğun sadece sahada yakalandığı günler göreceğiz. Belirli başlı kulüpler istediği gibi eskisi kadar kuvvetli değildir, talepkar değildir

ŞAMPİYON OLMAK ZORUNDAYIZ

Biz önümüzdeki sene şampiyon olmak zorundayız, Allah'ın izniyle de şampiyon olacağız.

AZİZ YILDIRIM'A HİÇBİR ZAMAN SAYGISIZLIK ETMEDİM

"Ben ve arkadaşlarım sayın Aziz Yıldırım'a hiçbir zaman saygısızlık etmedim. Hiçbir zaman "eski başkan" demedik, saygıda kusur etmedik. Göreve geldiğimiz günden bu yana iletişim kurmaya çalıştık, 3 Temmuz ile ilgili istişare etmeye ihtiyaç duyduk.