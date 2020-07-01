Canlı | Everton Leicester City
Premier Lig'de 32. haftada Everton ile Leicester City karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi haberimizden takip edebilirsiniz.
Everton ile Leicester City, Premier Lig'de 32. hafta maçında kozlarını paylaşıyor.
İkinci yarı oynanıyor...
Everton 2-1 Leicester City
Goller: 10' Richarlison, 16' Sigurdsson, 51' Iheanacho
İLK 11'LER
Everton: Pickford, Holgate, Keane, Coleman, Digne, Andre Gomes, Sigurdsson, Iwobi, Gordon, Richarlison, Calvert-Lewin
Leicester City: Schmeichel, Justin, Evans, Çağlar, Chilwell, Ndidi, Albrighton, Tielemans, Praet, Barnes, Vardy
Everton Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Arsenal Norwich maçı bu akşam 20:00'da başladı. Mücadele S Sport'tan canlı olarak yayınlanıyor.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle