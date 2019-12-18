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Barcelona 0-0 Real Madrid | Maçın özeti

#El Clasico#Barcelona#Real Madrid
Barcelona 0-0 Real Madrid | Maçın özeti

La Liga'da El Clasico heyecanı yaşandı. Camp Nou'da oynanan maçta Barcelona ile Real Madrid 0-0 berabere kaldı. Barcelona bu sonuçla birlikte 36 puanla liderliğini sürdürdü. Aynı puan sahip Real Madrid ise averaj farkıyla ikinci sırada kaldı.

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İspanya La Liga'da Barcelona ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Camp Nou'da oynanan mücadele 0-0 sona erdi.

La Liga'da 17 yıl ve 49 maç sonra ilk kez bir El Clasico golsüz sona erdi. Zinedine Zidane ise Camp Nou'daki namağlup ünvanını korudu.

Nou Camp Stadı'ndaki karşılaşmayı 93 bin 426 biletli seyircinin izlediği açıklandı. Barcelona, ​​gelecek hafta Alaves'i ağırlayacak. Real Madrid ise Bernabeu'da Alaves'i konuk ederken.

Devlet : Nou Kampı

Barcelona: Ter Stegen, Semedo (Dk. 56 Vidal), Pique, Lenglet, Alba, Sergi Roberto, De Jong, Rakitic, Griezmann (Dk. 83 Ansu Fati), Messi, Luis Suarez.

RealMadrid: Courtois, Carvajal, Varane, Ramos, Mendy, Valverde (Dk. 80 Modric), Casemiro, Kroos, Isco (Dk. 80 Rodrygo), Bale, Benzema

Sarıkartlar: Dk. 21 Rakitic, Dk. 40 Luis Suarez Dk. 45 Lenglet (Barcelona), Dk. 66 Casemiro, Dk. 70 Bale, Dk. 76 Isco, Dk. 90+2 Carvajal (Real Madrid)

 

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#El Clasico#Barcelona#Real Madrid

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