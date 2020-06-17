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Haber Giriş: 17.06.2020 - 19:25,Son Güncelleme:

Canlı | Eintracht Frankfurt-Schalke

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Bundesliga'da 31. hafta maçında Eintracht Frankfurt ile Schalke 04 karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi Spor Arena Canlı Anlatım servisinden anbean takip edebilirsiniz.

Schalke 04, Bundesliga'da 31. haftada Eintracht Frankfurt ile deplasmanda karşılaşıyor. Schalke'de Ozan Kabak, Can Bozdoğan ve Ahmet Kutucu maça 11'de başladı.

Canlı | Eintracht Frankfurt-Schalke

İLK 11'LER

Eintracht Frankfurt: Trapp, Abraham, Hasebe, NDicka, Ilsanker, Da Costa, Kohr, Rode, Kostic, Kamada, Andre SilvaEintracht Frankfurt: Trapp, Abraham, Hasebe, NDicka, Ilsanker, Da Costa, Kohr, Rode, Kostic, Kamada, Andre Silva

Schalke 04: Nübel, Kenny, Ozan Kabak, Oczipka, Miranda, Can Bozdoğan, Schöpf, Timo Becker, Boujellab, Ahmed Kutucu

Eintracht Frankfurt Schalke 04 maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanıyor?

Eintracht Frankfurt Schalke 04 maçı bu akşam saat 19:30'da başladı. Karşılaşma S Sport 2 ve Misli.com'dan canlı olarak yayınlanıyor.

Karşılaşma sırasında Misli.com üzerinden CANLI İDDAA da oynayabileceksiniz!

 
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