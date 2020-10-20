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Spor Arena
Haber Giriş: 20.10.2020 - 12:10 | Son Güncelleme:

Canlı | Dinamo Kiev - Juventus maçı (Merih Demiral oyunda...)

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Canlı | Dinamo Kiev - Juventus maçı (Merih Demiral oyunda...)
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Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda mücadele eden İtalya temsilcisi Juventus, Dinamo Kiev'le deplasmanda karşılaşıyor. Merih Demiral, Juventus'ta yedek kulübesinde bulunuyor.

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  • Dinamo Kiev - Juventus maçından özel kareler
  • Dinamo Kiev - Juventus maçından özel kareler
  • Dinamo Kiev - Juventus maçından özel kareler
  • Dinamo Kiev - Juventus maçından özel kareler
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

İkinci yarı oynanıyor:

Dinamo Kiev: 0

Juventus: 1

Goller: 46' Morata.

Karşılaşmaya yedek başlayan Merih Demiral, 19. dakikada Chiellini'nin sakatlanmasıyla oyuna dahil oldu.

Dinamo Kiev 11'i: Bushchan, Kedziora, Zabarnyi, Mykolenko, Karavaev, Buyalskiy, Sydorchuk, Shaparenko, Tsygankov, Supryaha, De Pena

Juventus 11'i: Szczesny, Danilo, Bonucci, Chiellini, Rabiot, Bentancur, Cuadrado, Chiesa, Ramsey, Kulusevski, Morata

SERİE A'DA SON DURUM

Milano derbisinde konuk olduğu Inter'i 2-1 yenen Milan, 4. maçından da 3 puanla ayrıldı. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan, 1995-96 sezonundan beri ilk kez ligdeki ilk 4 maçını kazandı.

Napoli, haftaya lider başlayan Atalanta'yı 4-1 mağlup etti.

Sassuolo, Bologna deplasmanından 4-3'lük galibiyetle döndü.

Son 9 yılın şampiyonu Juventus, konuk olduğu Crotone ile 1-1 berabere kaldı. Juventus kadrosundaki Merih Demiral, maçta 90 dakikada oynadı.

Serie A'nın 4. haftasını 12 puanla geçen Milan, zirvenin yeni sahibi oldu. Milan'ı, 10 puanlı Sassuolo, 9'ar puan toplayan Atalanta ve Napoli (bir maçı eksik) izledi. Maç eksiği bulunan Juventus ise 5 puanla 10. sırada yer aldı.

 

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