Canlı | Dinamo Kiev - Juventus maçı (Merih Demiral oyunda...)

İkinci yarı oynanıyor:

Dinamo Kiev: 0

Juventus: 1

Goller: 46' Morata.

Karşılaşmaya yedek başlayan Merih Demiral, 19. dakikada Chiellini'nin sakatlanmasıyla oyuna dahil oldu.

Dinamo Kiev 11'i: Bushchan, Kedziora, Zabarnyi, Mykolenko, Karavaev, Buyalskiy, Sydorchuk, Shaparenko, Tsygankov, Supryaha, De Pena

Juventus 11'i: Szczesny, Danilo, Bonucci, Chiellini, Rabiot, Bentancur, Cuadrado, Chiesa, Ramsey, Kulusevski, Morata

SERİE A'DA SON DURUM



Milano derbisinde konuk olduğu Inter'i 2-1 yenen Milan, 4. maçından da 3 puanla ayrıldı. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan, 1995-96 sezonundan beri ilk kez ligdeki ilk 4 maçını kazandı.



Napoli, haftaya lider başlayan Atalanta'yı 4-1 mağlup etti.



Sassuolo, Bologna deplasmanından 4-3'lük galibiyetle döndü.



Son 9 yılın şampiyonu Juventus, konuk olduğu Crotone ile 1-1 berabere kaldı. Juventus kadrosundaki Merih Demiral, maçta 90 dakikada oynadı.



Serie A'nın 4. haftasını 12 puanla geçen Milan, zirvenin yeni sahibi oldu. Milan'ı, 10 puanlı Sassuolo, 9'ar puan toplayan Atalanta ve Napoli (bir maçı eksik) izledi. Maç eksiği bulunan Juventus ise 5 puanla 10. sırada yer aldı.