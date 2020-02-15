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Futbol
Haber Giriş: 15.02.2020 - 13:17,Son Güncelleme:/

CANLI | Denizlispor - Kayserispor

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CANLI | Denizlispor - Kayserispor

Süper Lig 22. hafta mücadelesinde Denizlispor ile Kayserispor kozlarını paylaşıyor. Denizlispor - Kayserispor maçını anbean Spor Arena Canlı Anlatım servisimizden takip edebilirsiniz...

Süper Lig 22. hafta mücadelesinde Denizlispor ile Kayserispor karşı karşıya geliyor. Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Özgür Yankaya düdük çalıyor.

CANLI | Denizlispor - Kayserispor

 

Denizlispor - Kayserispor maçının ilk 11'leri

Denizlispor XI: Stachowiak, Zeki, Mustafa, Oğuz, Özgür, Kibong, Murawski, Aissati, Sacko, Estupinan, Rodallega.

Kayserispor XI: Lung, Lopes, Sapunaru, Diego, Emre, Campanharo, Kravets, Djedje, Mensah, Henrique, Mesanovic.

CANLI | Denizlispor - Kayserispor

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