Haber Giriş: 03.02.2020 - 14:32,
Canlı | Denizlispor-Göztepe
Süper Lig'de 20. haftanın kapanış maçında Denizlispor ile Göztepe karşı karşıya geliyor. Mustafa Öğretmenoğlu'nun yönettiği bu mücadeleyi Spor Arena Canlı Anlatım servisinden anbean takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
Yukatel Denizlispor XI: Adam, Mustafa, Zeki, Özgür Çek, Ben Youssef, Onazi, Sedat, Recep Niyaz, Murawski, Barrow, Rodallega.
Göztepe XI: Beto, Alpaslan, Titi, Gassama, Berkan, Soner, Andre Castro, Serdar Gürler, Halil, Napoleoni, Jerome.
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