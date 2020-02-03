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Spor Arena
Haber Giriş: 03.02.2020 - 14:32,Son Güncelleme:/

Canlı | Denizlispor-Göztepe

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Canlı | Denizlispor-Göztepe

Süper Lig'de 20. haftanın kapanış maçında Denizlispor ile Göztepe karşı karşıya geliyor. Mustafa Öğretmenoğlu'nun yönettiği bu mücadeleyi Spor Arena Canlı Anlatım servisinden anbean takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER

Yukatel Denizlispor XI: Adam, Mustafa, Zeki, Özgür Çek, Ben Youssef, Onazi, Sedat, Recep Niyaz, Murawski, Barrow, Rodallega.

Göztepe XI: Beto, Alpaslan, Titi, Gassama, Berkan, Soner, Andre Castro, Serdar Gürler, Halil, Napoleoni, Jerome.

Canlı | Denizlispor-Göztepe

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