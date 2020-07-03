Canlı | Denizlispor Gaziantep FK

Denizlispor ile Gaziantep FK, Süper Lig'in 30. haftasında kozlarını paylaşıyor.

İkinci yarı oynanıyor

Denizlispor: 0

Gaziantep FK: 1

Goller: 24' Güray

İLK 11'LER

Denizlispor: Tolgahan, Lopes, Mustafa, Oğuz, Zeki, Berdich, Aissati, Murawski, Recep, Estupinan, Rodallega

Gaziantep FK: Günay, Papy, Tosça, Oğuz, Güray, Kana, Andre, Morais, Kenan, Kayode, Maxim

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Bu sezon Süper Lig'de Denizlispor'un iç sahada attığı gollerin %42'sini kaydeden Oscar Estupinan, son iki haftada rakip fileleri havalandırmayı başardı. Süper Lig'e geldiği 2015/16 sezonundan bu yana 21 farklı takımın filelerini havalandıran Hugo Rodallega, Gaziantep FK'ya gol atması halinde bu süreçte en yüksek sayıya sahip oyuncu olan Edin Visca'yı yakalayacak.

Süper Lig'in ikinci yarısında çektiği 6 isabetli şutun ikisi gol olan Olarenwaju Kayode'nin, ilk yarıdaki isabetli şutlarından gol bulma oranı %73'tü. Yabancı teknik direktörlerin çalıştırdığı takımlara rakip olduğu son dokuz Süper Lig maçını kazanamayan Bülent Uygun, son yenilgisini bu sezonun ilk yarısında Kayserispor'un başındayken Marius Sumudica'nın çalıştırdığı Gaziantep FK deplasmanında almıştı.

Denizlispor Gaziantep FK maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Denizlispor Gaziantep FK maçı bu akşam 21:00'da başladı. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

Gaziantep FK'de Twumasi, sözleşme süresinin dolduğu gerekçesiyle takımdan ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, oyuncusu Patrick Twumasi'nin sözleşme süresinin dolduğunu ileri sürerek takımdan ayrıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımıza sezon başında İspanya'nın Deportivo Alaves kulübünden 1 sezon kiralık olarak katılan Patrick Twumasi, 30 Haziran 2020 tarihi itibarıyla sözleşmesinin sona erdiğini ifade ederek, izinsiz olarak kulübümüzden ayrılmıştır." denildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde FIFA'nın 7 Nisan 2020 tarihinde yaptığı açıklamayla, sezon sonu bitecek futbolcu sözleşmelerinin ligler tamamlanana kadar geçerli sayılacağını ilan ettiği hatırlatılırken, şu görüşlere yer verildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transfer Talimatının 19/3 maddesi uyarınca da futbolcu sözleşmelerinin maçlar tamamlanıncaya kadar uzatılmış sayılacağı belirtilmiştir. Tüm bunlara ve kulübümüzün maddi yükümlülüklerini yerine getirmesine rağmen, oyuncumuz sözleşmesinin bittiğini tarafımıza bildirmiş olup, izinsiz olarak ayrılmış ve takımımızın akşam antrenmanına katılmamıştır. Kulübümüz bu gelişmelerin ardından, bugün gerçekleştirilen antrenmanda noter huzurunda rapor tutturarak gerekli işlemleri başlatmıştır. Bundan sonraki süreçte de tüm hukuki haklarımızı sonuna kadar kullanmaya devam edeceğiz. Gelişmelerden kamuoyu haberdar edilecektir."