Canlı | Denizlispor Beşiktaş

Beşiktaş, Süper Lig'de 28. haftada Denizlispor'a konuk oluyor.

İLK 11'LER

Denizlispor: Tolgahan, Lopes, Mustafa, Oğuz, Bergdich, Murawski, Kibong, Aissati, Olcay, Sacko, Rodallega.

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Roco, Ruiz, Rıdvan, Elneny, Atiba, Lens, Ljajic, N'Koudou, Burak.

Siyah-beyazlı ekip, yeni tip koronavirüs nedeniyle yaklaşık 3 ay ara verilen ligin 27. haftasında konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Ligde 13 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 44 puanla beşinci sırada yer alıyor.

Geçen hafta Demir Grup Sivasspor'a deplasmanda 1-0 yenilen Yukatel Denizlispor ise 8 galibiyet, 7 beraberlik, 12 mağlubiyet ve 31 puanla 11. sırada bulunuyor.

Denizlispor 12 maçtır kazanamıyor

İki ekip arasında 28 Ağustos 1983 tarihinde Ali Sami Yen Stadı'nda yapılan ve 3-1 Beşiktaş'ın üstünlüğüyle tamamlanan karşılaşmayla başlayan rekabette, geride kalan 39 maçta siyah-beyazlılar 27, yeşil-siyahlılar 4 galibiyet aldı, 8 müsabaka ise berabere sonuçlandı.

Beşiktaş'ın toplam 67 golüne, Denizlispor 34 golle cevap verdi.

Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan müsabakayı Beşiktaş 1-0 kazandı.

Denizlispor, Beşiktaş'ı ligde 12 maçtır mağlup edemiyor.

Süper Lig'de Beşiktaş karşısında son galibiyetini 2004-2005 sezonunda Denizli'de oynanan maçta 3-1'lik skorla alan yeşil-siyahlılar, daha sonraki 12 müsabakada 3 puana ulaşamadı, son 9 randevuyu ise kaybetti.

Rekabetteki son 12 maçta Beşiktaş 11 kez galip geldi, bir müsabaka berabere sonuçlandı.

Deplasmanda çıktığı son Süper Lig maçında Galatasaray ile 0-0 berabere kalan Beşiktaş, en son 2016/17 sezonunun son iki dış saha karşılaşmasında üst üste kalesini gole kapatabilmişti. Bu sezon öne geçtiği Süper Lig maçlarında en az puan kaybeden iki takım Beşiktaş ve Denizlispor. Horozlar iç sahada skor avantajı yakalayıp puan kaybetmeyen tek ekip konumundayken; dış sahada öne geçtiği hiçbir maçta rakiplerine yakalanmayan tek takım Beşiktaş.

Denizlispor forması giyen Hugo Rodallega'nın Süper Lig kariyerinde en fazla gol attığı rakibi Beşiktaş. Kolombiyalı oyuncu, iç sahada çıktığı son iki lig maçında birer gole doğrudan katkı sağladı.

Denizlispor forması giyen Mustafa Yumlu, Süper Lig kariyerinde çıktığı ilk maçta ilk golünü Beşiktaş'a atmıştı. Beşiktaş'ın Süper Lig'de attığı son beş deplasman golünün dördü Burak Yılmaz'dan geldi. Burak'ın Süper Lig kariyerinde hat-trick yaptığı ilk maç, Ocak 2008'de Manisaspor formasıyla çıktığı Denizlispor karşılaşmasıydı.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de dört gol atan Atiba Hutchinson'ın, Türkiye kariyerinde rakip filelere beş gol gönderdiği bir lig sezonu bulunmuyor.

Teknik direktörlük kariyerinde Beşiktaş'ı konuk ettiği altı Süper Lig maçının sadece birini kazanan Bülent Uygun, tek galibiyetini 2010/11 sezonunda Eskişehirspor'un başındayken aldı.

Denizlispor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Denizli Atatürk Stadı'ndaki karşılaşma, saat 21.00'de başladı. Mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetiyor. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor