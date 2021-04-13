Canlı: Chelsea - Porto maçı

Maçta ikinci devre oynanıyor...

Chelsea Porto Şampiyonlar Ligi maçı saat 22.00'de başlarken mücadele beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Chelsea: Mendy, Rüdiger, Thiago Silva, Azpilicueta, James, Chilwell, Jorginho, Kante, Mount, Pulisic, Havertz.

Porto: Marchesin, Pepe, Manafa, Zaidu, Uribe, Corona, Mbemba, Grujic, Otavio, Oliveira, Marega.

Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz takımlarına rakip olduğu son yedi maçı kazanamayan ve yediği 16 gole karşılık sadece iki gol atabilen Porto, son galibiyetini Aralık 2016'da Leicester'ı 5-0 yenerek aldı. Chelsea, 2017/18'den bu yana bir Şampiyonlar Ligi sezonunda çıktığı ilk 10 maçı kaybetmeyen ilk İngiliz takımı olmak istiyor. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde en fazla maçta kalesini gole kapatan iki takımdan biri Chelsea. Turnuvadaki son üç karşılaşmasında gol yemeyen Londra ekibi, Mart 2008'den bu yana ilk kez dört maçlık seri yakalayabilir. Şampiyonlar Ligi eleme turlarında deplasman takımı olarak çıktığı son 20 maçın sadece birini kazanabilen Porto, tek galibiyetini 2003/04 yarı finalinde Deportivo karşısında aldı.

Bu sezon Porto formasıyla beş Şampiyonlar Ligi golü atan Sergio Oliveira, bir Portekiz takımı adına en yüksek sayıya ulaşan iki isimden biri konumunda. Kupa 1 tarihinde bir Portekiz takımı adına daha fazla gol atan son isim ise 1967/68'de Eusebio. Edouard Mendy, Chelsea formasıyla çıktığı son yedi Şampiyonlar Ligi maçından da galip ayrılırken, bir İngiliz takımıyla daha uzun bir seri yakalayan tek kaleci 2002/03'te Manchester United formasıyla Fabien Barthez. Bu eşleşmenin ilk ayağında Porto filelerini havalandıran Mason Mount, 2004/05'ten bu yana bir Şampiyonlar Ligi eleme turundaki iki maçta da gol atan ilk Chelsea oyuncusu olmak istiyor.

CHELSEA PORTO ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI BU AKŞAM SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Chelsea Porto Şampiyonlar Ligi maçı bu akşam saat 22:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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