MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriCanlı: Chelsea - Porto maçı
GeriFutbol Canlı: Chelsea - Porto maçı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 13.04.2021 - 22:17 | Son Güncelleme:

Canlı: Chelsea - Porto maçı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Canlı: Chelsea - Porto maçı

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında deplasmanda 2-0 kazanan Chelsea, rövanş maçında Porto'yu konuk ediyor. Mücadeleyi anbean haberimizden takip edebilirsiniz.

23
  • Chelsea - Porto maçından öne çıkan fotoğraflar
  • Chelsea - Porto maçından öne çıkan fotoğraflar
  • Chelsea - Porto maçından öne çıkan fotoğraflar
  • Chelsea - Porto maçından öne çıkan fotoğraflar
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.
CHELSEA 0-0 PORTO

Maçta ikinci devre oynanıyor...

Chelsea Porto Şampiyonlar Ligi maçı saat 22.00'de başlarken mücadele beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Chelsea: Mendy, Rüdiger, Thiago Silva, Azpilicueta, James, Chilwell, Jorginho, Kante, Mount, Pulisic, Havertz.

Porto: Marchesin, Pepe, Manafa, Zaidu, Uribe, Corona, Mbemba, Grujic, Otavio, Oliveira, Marega.

Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz takımlarına rakip olduğu son yedi maçı kazanamayan ve yediği 16 gole karşılık sadece iki gol atabilen Porto, son galibiyetini Aralık 2016'da Leicester'ı 5-0 yenerek aldı. Chelsea, 2017/18'den bu yana bir Şampiyonlar Ligi sezonunda çıktığı ilk 10 maçı kaybetmeyen ilk İngiliz takımı olmak istiyor. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde en fazla maçta kalesini gole kapatan iki takımdan biri Chelsea. Turnuvadaki son üç karşılaşmasında gol yemeyen Londra ekibi, Mart 2008'den bu yana ilk kez dört maçlık seri yakalayabilir. Şampiyonlar Ligi eleme turlarında deplasman takımı olarak çıktığı son 20 maçın sadece birini kazanabilen Porto, tek galibiyetini 2003/04 yarı finalinde Deportivo karşısında aldı.

Bu sezon Porto formasıyla beş Şampiyonlar Ligi golü atan Sergio Oliveira, bir Portekiz takımı adına en yüksek sayıya ulaşan iki isimden biri konumunda. Kupa 1 tarihinde bir Portekiz takımı adına daha fazla gol atan son isim ise 1967/68'de Eusebio. Edouard Mendy, Chelsea formasıyla çıktığı son yedi Şampiyonlar Ligi maçından da galip ayrılırken, bir İngiliz takımıyla daha uzun bir seri yakalayan tek kaleci 2002/03'te Manchester United formasıyla Fabien Barthez. Bu eşleşmenin ilk ayağında Porto filelerini havalandıran Mason Mount, 2004/05'ten bu yana bir Şampiyonlar Ligi eleme turundaki iki maçta da gol atan ilk Chelsea oyuncusu olmak istiyor.

CHELSEA PORTO ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI BU AKŞAM SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Chelsea Porto Şampiyonlar Ligi maçı bu akşam saat 22:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Canlı: Chelsea - Porto maçı

10.000 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi