Canlı | Chelsea-Manchester United

İlk 11'ler...

Chelsea XI: Caballero; James, Christensen, Rüdiger, Azpilicueta; Jorginho, Kante, Kovacic; Willian, Pedro, Batshuayi.

Man Utd XI: De Gea; Wan-Bissaka, Bailly, Maguire, Shaw, Williams; Fred, Matic, Bruno Fernandes; James, Martial.

İLK DÜDÜKLE BİRLİKTE CANLI BAHİS KEYFİ MİSLİ.COM'DA!

Chelsea ile Mabnchester United, dev maçta kozlarını Stamford Bridge'de paylaşırken, siz de Canlı Bahis keyfini Misli.com'da yaşayacaksınız...

Aşağıdaki görsele tıklamanız yeterli olacak...

Chelsea'nin Manchester United'a attığı en iyi 5 gol! İzleyelim...



PREMİER LİG'DE SON DURUM



Lider Liverpool, 5 maçın oynandığı Premier Lig'in 26. haftasında Norwich City'yi deplasmanda 1-0 yenerek 25. galibiyetini aldı.

Arsenal, evinde Newcastle United'ı 4-0'lık skorla geçti. Arsenal forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, geçen yıl nisan ayından bu yana ligde ilk kez rakip fileleri havalandırdı.



Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün oynadığı Leicester City, Wolverhampton deplasmanından 0-0'lık beraberlikle döndü. Tottenham ise Aston Villa'ya konuk olduğu maçı 3-2 kazanarak art arda üçüncü galibiyetine ulaştı.



Bu akşam Chelsea-Manchester United maçının yapılacağı Premier Lig'de Liverpool, 76 puanla zirvede yer aldı. "Kırmızılar"ı bir maçı eksik 51 puanlı Manchester City, 50 puanlı Leicester City, bir maç eksiği bulunan 41 puanlı Chelsea ve 40 puanlı Tottenham takip ediyor.





Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!