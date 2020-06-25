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Spor Arena
Haber Giriş: 25.06.2020 - 10:11,Son Güncelleme:

Canlı | Chelsea Manchester City

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Canlı | Chelsea Manchester City
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Premier Lig'de 31. hafta maçında Chelsea ile Manchester City karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi Spor Arena Canlı Anlatım servisinden anbean takip edeilirsiniz.

Chelsea ile Manchester City, Premier Lig'de 31. haftada karşı karşıya geliyor. Bu maçta Chelsea'nin puan kazanması halinde Liverpool şampiyonluğunu ilan edecek.

Canlı | Chelsea Manchester City

Chelsea Manchester City maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Chelsea Manchester City maçı 22:15'te başlıyor. Mücadele S Sport kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

Karşılaşma sırasında Misli.com üzerinden CANLI İDDAA da oynayabileceksiniz!

Aşağıdaki görsele tıklamanız yeterli olacak...

Canlı | Chelsea Manchester City

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