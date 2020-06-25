Canlı | Chelsea Manchester City
Premier Lig'de 31. hafta maçında Chelsea ile Manchester City karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi Spor Arena Canlı Anlatım servisinden anbean takip edeilirsiniz.
Chelsea ile Manchester City, Premier Lig'de 31. haftada karşı karşıya geliyor. Bu maçta Chelsea'nin puan kazanması halinde Liverpool şampiyonluğunu ilan edecek.
Chelsea Manchester City maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Chelsea Manchester City maçı 22:15'te başlıyor. Mücadele S Sport kanalından canlı olarak yayınlanıyor.
Karşılaşma sırasında Misli.com üzerinden CANLI İDDAA da oynayabileceksiniz!
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