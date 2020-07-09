Canlı | Çaykur Rizespor Kayserispor

Çaykur Rizespor ile Kayserispor, Süper Lig'in 30. haftasında kozlarını paylaşıyor.

İkinci yarı oynanıyor

Rizespor: 1

Kayserispor: 1

Goller: 11' Samudio, 32 Angelo

İLK 11'LER

Çaykur Rizespor XI: Tarık, Orhan, Talbi, Ivanildo, Melnjak, Abdullah, Vetrih, Samudio, Sasse, Boldrin, Skoda.

Kayserispor XI: Silviu Lung, Hasan Hüseyin Acar, Artem Kravets, Zoran Kvrzıc, Muris Mesanovic, Dja Djedje, Yasir Subaşı, Bernard Mensah, Sapunaru, Diego Angelo, Gustavo Campanharo.

Süper Lig'de çıktığı son deplasmanda Sivasspor'u 2-0 yenen Kayserispor, Aralık 2017'den bu yana üst üste ki dış saha maçı kazanamıyor. Rizespor, Ünal Karaman göreve geldikten sonra Süper Lig'de oynadığı üç iç saha maçında da rakiplerine mağlup olmadı. Kayserispor, Karadeniz Bölgesi'nde yer alan takımlara konuk olduğu son beş Süper Lig maçını da kaybetti ve kalesinde toplam 18 gol gördü. Milan Skoda, Rizespor formasıyla iç sahada çıktığı altı Süper Lig maçında beş gol kaydetti.

Kayserispor formasıyla çıktığı son iki Süper Lig maçında üç gol atan Hasan Hüseyin Acar, daha önceki 35 karşılaşmanın toplamında aynı sayıda gol kaydedebilmişti.

Kayserispor forması giyen Bernard Mensah, Süper Lig'de çıktığı son üç deplasman maçında da gol atmayı başardı.

Rizespor Teknik Direktörü Ünal Karaman, yabancı teknik adamların çalıştırdığı takımlara karşı çıktığı son üç Süper Lig maçını kazandı (vs Erwin Koeman, Marius Sumudica & Stjepan Tomas).

Çaykur Rizespor Kayserispor maçı bu akşam saat kaçta, hangi kanalda?

Çaykur Rizespor Kayserispor maçı bu akşam saat 18:30'da başladı. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

Kayserispor'da tek hedef Süper Lig'de kalmak

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'un teknik direktörü Robert Prosinecki, oynayacakları Çaykur Rizespor maçından galibiyetle ayrılacaklarına inandıklarını söyledi.

Hes Kablo Kayserispor'un teknik direktörü Robert Prosinecki, kulüp tesislerinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, son iki haftada ligin üst sıralarından bulunan Sivasspor ve Beşiktaş karşısında 3'er puan aldıklarını hatırlattı.

Takımın iyi bir hava yakaladığını vurgulayan Prosinecki, "Son maçlarla ne kadar iyi bir takım olduğumuzu gösterdik. Öncelikle hedefimiz Rizespor maçı. Bu maça odaklandık. Bu maçta da gülen taraf olmak için elimizden geleni yapacağız. Kayserispor bugüne kadar her maçta savaşçı bir ruhla sahaya çıktı. Rize'de sahada savaşan bir Kayserispor olacak." diye konuştu.

Kayserispor Kulübü Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz de zorlu Beşiktaş maçından 3 puan aldıkları için çok mutlu olduklarını belirtti.

Beşiktaş galibiyetiyle Sivasspor karşısında alınan 3 puanın tesadüf olmadığını gösterdiklerinin altını çizen Tokgöz, "Bu galibiyetle ne kadar güçlü bir takım olduğumuzu gösterdik. Biz oyuncularımıza güveniyoruz. Hepsi müthiş bir mücadele örneği gösterdi. Hepsi birer kahraman." ifadelerini kullandı.