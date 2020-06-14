Canlı | Çaykur Rizespor Galatasaray

Galatasaray, Süper Lig'de 27. hafta maçında Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Ahmet Çalık, Saracchi, Lemina, Seri, Ömer Bayram, Onyekuru, Feghouli, Falcao.

Çaykur Rizespor: Tarık, Moroziuk, Fernandes, Talbi, Mejnak, Vetrih, Diomande, Tunay, Garmash, Samudio, Skoda

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ÇAYKUR RİZESPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 27. Hafta mücadelesinde Galatasaray, Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Saat 21.00'de başlayacan olan karşılaşma, Bein Sports HD 1 kanalından canlı olarak izlenebiliyor.

Sarı-kırmızılı ekipte üç futbolcu Rize'ye götürülmedi.



Sakatlığı bulunan Marcao'nun yanı sıra Jimmy Durmaz ile Jesse Sekidika da Çaykur Rizespor maçının kadrosuna alınmadı.

Galatasaray'ın Çaykur Rizespor karşılaşması kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:



Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Jean-Michael Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Martin Linnes, Ryan Donk, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Mariano Ferreira, Florin Andone, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Emin Bayram, Taylan Antalyalı, Henry Onyekuru, Sofiane Feghouli, Mario Lemina.

LİGDE 38. KARŞILAŞMA

Galatasaray ile Çaykur Rizespor, ligde bugün 38. kez karşı karşıya geliyor.



Taraflar arasında 1979-1980 sezonundan itibaren yapılan 37 lig maçından 25'ini Galatasaray, 5'ini Rizespor kazandı, 7 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı.



Sarı-kırmızılı ekibin 85 golüne, yeşil-mavililer 35 golle karşılık verebildi.



Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan müsabakayı Galatasaray 2-0 kazandı.



Öte yandan iki takım bu sezon Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda eşleşti. Rize'deki ilk maç 1-1 tamamlandı, İstanbul'da rövanşı 2-1 kazanan Galatasaray, turu geçen taraf oldu.



RİZE'DEKİ MAÇLAR



Galatasaray ile Çaykur Rizespor, Süper Lig'de Rize'de 19. kez karşı karşıya geliyor.



Taraflar arasında Rize'de geride kalan maçlarda Galatasaray 11, ev sahibi ekip 4 kez galip geldi, 3 maç ise berabere bitti.

Rize'de Galatasaray'ın 39 golüne, Çaykur Rizespor 22 golle karşılık verdi.



İki takım arasında Rize'de geçen sezonun 32. haftasında yapılan maçı son dakikalarda bulduğu gollerle 3-2 kazanan Galatasaray, şampiyon tamamladığı sezonda çok önemli bir virajı kayıpsız geçmişti.



Öte yandan Galatasaray, ligde Çaykur Rizespor ile deplasmanda yaptığı son 7 maçtan 2'sini kazanabildi, 2 kez yenilip, 3 kez de berabere kaldı.



FARKLI SKORLAR



Galatasaray, Rizespor karşısında lig maçlarında en farklı skorlu galibiyeti 1987-1988 sezonunda İstanbul'da 5-0'lık sonuçla aldı.

Rizespor ise Galatasaray karşısındaki toplam 5 galibiyetinden 4'ünü tek farklı skorlarla elde etti, sadece 1986-1987 sezonunda evinde 2-0 kazandı.



Bu arada 2001-2002 sezonunda Rize'deki maçı Galatasaray 6-3 kazanırken, filelere giden toplam 9 gol, iki takım arasında geride kalan 37 müsabaka içinde en gollüsü olarak kayıtlara geçti.



Öte yandan Galatasaray, Çaykur Rizespor ile ligde yaptığı 37 maçtan 35'inde fileleri havalandırdı, gol bulamadığı 2 maçı deplasmanda kaybetti.