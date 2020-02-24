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Futbol
Haber Giriş: 24.02.2020 - 15:13,Son Güncelleme:/

Canlı | Çaykur Rizespor-Başakşehir

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Canlı | Çaykur Rizespor-Başakşehir
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Süper Lig'de 23. hafta maçında Çaykur Rizespor ile Başakşehir karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi Spor Arena Canlı Anlatım servisiyle anbean takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER

Rizespor XI: Gökhan, Abdullah, Abarhoun, Burak, Melnjak, Diomande, Vetrih, Garmash, Boldrin, Umar, Skoda

Başakşehir XI: Mert, Clichy, Epureanu, Ponck, Caiçara, Mahmut, İrfan Can, Aleksic, Visca, Elia, Demba Ba

Canlı | Çaykur Rizespor-Başakşehir

İLK DÜDÜKLE BİRLİKTE CANLI BAHİS KEYFİ MİSLİ.COM'DA!

Süper Lig'de 23. hafta mücadelesinde Rizespor ile Başakşehir kozlarını paylaşırken, siz de Canlı Bahis keyfini Misli.com'da yaşayacaksınız...

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Canlı | Çaykur Rizespor-Başakşehir

Başakşehir tecrübeli golcüsü Dembe Ba'nın Chelsea yılları! Nefis bir gol...

MAÇ ÖNÜ NOTLAR

Rizespor'da stoperler kart cezalısı! Ivanildo Fernandes ile Montassar Talbi mücadelede forma giyemeyecek.

Başakşehir'de ise sarı kart cezalısı Enzo Crivelli bu akşam kadroda değil. Turuncu-lacivertli ekipte, tedavisi süren Robinho'nun da forma giymesi beklenmiyor. 

Başakşehir'i konuk ettiği 5 maçta da kalesini gole kapatamayan Rizespor, bu 5 maçın sadece 2'sini kazanabildi.

Rizespor'un Süper Lig'de attığı son 4 golün 3'ünü takıma devre arasında katılan Milan Skoda kaydetti. Skoda, bu 3 golü de iç sahada, kendi seyircisi önünde kaydetti.

Canlı | Çaykur Rizespor-Başakşehir

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