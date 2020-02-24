Canlı | Çaykur Rizespor-Başakşehir

İLK 11'LER

Rizespor XI: Gökhan, Abdullah, Abarhoun, Burak, Melnjak, Diomande, Vetrih, Garmash, Boldrin, Umar, Skoda

Başakşehir XI: Mert, Clichy, Epureanu, Ponck, Caiçara, Mahmut, İrfan Can, Aleksic, Visca, Elia, Demba Ba

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Başakşehir tecrübeli golcüsü Dembe Ba'nın Chelsea yılları! Nefis bir gol...

MAÇ ÖNÜ NOTLAR

Rizespor'da stoperler kart cezalısı! Ivanildo Fernandes ile Montassar Talbi mücadelede forma giyemeyecek.

Başakşehir'de ise sarı kart cezalısı Enzo Crivelli bu akşam kadroda değil. Turuncu-lacivertli ekipte, tedavisi süren Robinho'nun da forma giymesi beklenmiyor.

Başakşehir'i konuk ettiği 5 maçta da kalesini gole kapatamayan Rizespor, bu 5 maçın sadece 2'sini kazanabildi.

Rizespor'un Süper Lig'de attığı son 4 golün 3'ünü takıma devre arasında katılan Milan Skoda kaydetti. Skoda, bu 3 golü de iç sahada, kendi seyircisi önünde kaydetti.





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